Ячмень набрел на инвесторов

Обанкротившийся солодовенный завод «Ностерс» в Санкт-Петербурге, который ранее мог быть связан с экс-акционерами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, получил нового инвестора. Работающую промплощдаку приобрела и планирует вывести из банкротства Proxima Capital Group, что потребует погашения около 1,5 млрд руб. долгов. Внутренний рынок солода насыщен, но у продукта есть экспортный потенциал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

Структура Proxima Capital Group (PCG) «Зерновые традиции» стала собственником ООО «Ностерс», владеющего солодовенным заводом в Санкт-Петербурге. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 26 июля. «Ностерс» выпускает ячменный солод для классического пивоварения, мощность предприятия — 120 тыс. тонн продукции в год, говорил в 2018 году порталу Profibeer экс-гендиректор компании Андрей Савенков.

В 2020 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал «Ностерс» банкротом, основной долг в 1,46 млрд руб.— перед Промсвязьбанком (ПСБ). Бывшие владельцы «Ностерс» могли быть связаны с экс-акционерами ПСБ Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Как сказано в материалах суда, владевшие «Ностерс» Abessynia Trading Ltd. и Galeritus Trade & Invest Ltd. участвовали в схемах по выводу средств из ПСБ и аффилированных с бенефициарами ПСБ структур и «Ностерс» мог быть подконтролен ПСБ.

В PCG подтвердили “Ъ” факт сделки, добавив, что планируют выводить актив из процедуры банкротства. В случае появления адекватного предложения компания готова рассмотреть варианты дальнейшей реализации активов, которыми управляет, добавили там. По словам конкурсного управляющего «Ностерс» Артема Соболева, с 2020 года удалось сохранить штат завода и нарастить производство. Новый владелец «Ностерс» уведомил о намерении погасить все требования кредиторов, включая долг перед ПСБ, говорит господин Соболев. Соучредитель a.t.Legal Николай Титов отмечает, что погашение всех включенных в реестр долгов обязательно для прекращения банкротства. В ПСБ сообщили, что пока долг не урегулирован.

PCG занимается консалтингом и собственными инвестициями. Управляющими партнерами компании выступают экс-зампред правления Альфа-банка Владимир Татарчук, основатель ГК «Ермак» Владимир Ермошин и бывший топ-менеджер Альфа-банка Максим Кравченко. В портфеле собственных инвестиций PCG — сеть оптово-распределительных центров «Русагромаркет», каршеринг «Сити Драйв», регистратор доменов Reg.ru и др.

Как сказано в обзоре «Агроэкспорта», в 2022 году производство солода в России выросло на 5,6%, до 1,7 млн тонн, а импорт снизился на 34,7%, до 69,6 тыс. тонн. Независимый эксперт Алексей Небольсин говорит, что многие европейские поставщики прекратили отгрузки в Россию. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов отметил, что более 90% используемого пивоварами солода — местного производства, а импортный обычно требуется для выпуска неклассических сортов. Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский также отмечает, что местного солода в целом достаточно для нужд предприятий, выпускающих пиво массового сегмента.

Президент AB InBev Efes («Старый мельник из бочонка», Lowenbrau, Velkopopovicky Kozel и др.) Ораз Дурдыев говорит, что компания полностью покрывает собственные нужды в солоде, закупая ячмень у фермерских хозяйств и перерабатывая на трех заводах в Саранске, Омске и Казани. По его словам, неудовлетворенного спроса на внутреннем рынке не отмечается, а экспортный потенциал высок. Сейчас на экспорт приходится около 15% выпущенного в России солода, подсчитали в компании. По имеющимся у “Ъ” данным, в прошлом сезоне РФ экспортировала около 180 тыс. тонн солода, основными странами-импортерами стали Латвия, Турция и Азербайджан.

Производство пива и пивных напитков в России по итогам первой половины 2023 года сократилось примерно на 0,3%, до 401,44 млн дал, по данным Росалкогольрегулирования. По итогам года господин Мамонтов ожидает динамику на уровне нуля при сохранении текущих реалий. Инвестбанкир Илья Шумов отметил, что солод можно использовать и для производства виски, а выпуск пива может стимулировать снижение импорта этого напитка.

Анатолий Костырев