Президент Путин наградил погибшего в зоне СВО военкора Журавлева орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) военного журналиста «РИА Новости» Ростислава Журавлева. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «РИА Новости» Фото: «РИА Новости»

Напомним, военный журналист Ростислав Журавлев, освещавший СВО, погиб 22 июля в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, около 12:00 (по мск) подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по нему и другим журналистам, которые готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами местных населенных пунктов. Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации. Прощание с ним состоится в 11:00 28 июля в екатеринбургском Доме офицеров (Первомайская улица, 27).

Тем же указом Владимир Путин наградил орденом Мужества журналистов, которые были в одной группе с Ростиславом Журавлевым. В списке на награждение — фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский (получил ранения разной тяжести), журналист «Известий» Роман Польшаков (четыре осколочных ранения), оператор телеканала Дмитрий Шилков (перелом и осколки в мягких тканях).

Секретарь регионального отделения КПРФ, вице-спикер заксобрания Свердловской области Александр Ивачев предложил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову назвать улицу города в честь Ростислава Журавлева.

Полина Хабарова

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