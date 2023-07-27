Свердловский депутат Ивачев предложил назвать улицу Екатеринбурга в честь погибшего на СВО военкора Журавлева

Секретарь регионального отделения КПРФ, вице-спикер заксобрания Свердловской области Александр Ивачев предложил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову назвать улицу города в честь погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) военного журналиста Ростислава Журавлева. Об этом «Ъ-Урал» сообщил господин Ивачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погибший в зоне СВО военный журналист Ростислав Журавлев

Фото: Страница Ростислава Журавлева «Вконтакте» Погибший в зоне СВО военный журналист Ростислав Журавлев

Фото: Страница Ростислава Журавлева «Вконтакте»

Как указано в обращении Александра Ивачева к Алексею Орлову, именем Ростислава Журавлева предлагается назвать улицу в районе железнодорожного вокзала. Новая улица протянется от Мамина-Сибиряка до Свердлова параллельно Шевченко и Азина. Напомним, соответствующее постановление 25 июля подписал господин Орлов.

«Ростислав Журавлев является настоящим патриотом и гражданином РФ. На протяжении всего хода спецоперации, будучи военным корреспондентом "РИА Новости", наш земляк проявлял героизм при объективном освещении происходящего в зоне СВО. Считаем, что фигура Журавлева сопоставима с личностями многих исторических деятелей, чьими именами уже названы улицы столицы Урала»,— сказано в обращении к Алексею Орлову.

Военный журналист Ростислав Журавлев, освещавший СВО, погиб 22 июля в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, около 12:00 (по мск) подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по нему и другим журналистам, которые готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами местных населенных пунктов. Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации.

Прощание с Ростиславом Журавлевым состоится в 11:00 28 июля в екатеринбургском Доме офицеров (Первомайская улица, 27).

Полина Хабарова

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