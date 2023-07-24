«Смерть отважного военкора — огромная потеря»

Военный корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев из Екатеринбурга 22 июля погиб при обстреле в зоне спецоперации РФ на Украине. За три дня до этого он отпраздновал свое 35-летие. Соболезнования в связи с гибелью военкора высказали сотни человек, в том числе уральские политики и журналисты. Похоронят Ростислава Журавлева в Екатеринбурге 28 июля.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военкор Ростислав Журавлев за три дня до гибели отпраздновал свое 35-летие

Фото: Страница Ростислава Журавлева «Вконтакте» Военкор Ростислав Журавлев за три дня до гибели отпраздновал свое 35-летие

Фото: Страница Ростислава Журавлева «Вконтакте»

Военный журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев, освещавший специальную военную операцию (СВО) РФ на Украине, погиб 22 июля в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. По данным Министерства обороны РФ, около 12:00 (мск) подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по нему и другим журналистам, которые готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами местных населенных пунктов. Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации. Ранения получили фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, журналист «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шилков.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела группы журналистов. По версии следствия, это произошло «прицельно и целенаправленно». Следователи намерены установить обстоятельства обстрела и причастных к нему лиц.

«На Запорожском фронте погиб мой единственный сын»,— написала в социальных сетях мать Ростислава Людмила Журавлева (ранее работала в свердловском обкоме КПРФ, сейчас возглавляет Салехардский горком КПРФ на Ямале). В комментариях к ее посту соболезнования выразили более 250 человек. «Скорбим вместе с Вами»,— присоединилось к сообщениям законодательное собрание ЯНАО.

Ростислав Журавлев родился 18 июля 1989 года в городе Свердловске (Екатеринбург) в семье военного. Учился в Уральском государственном горном университете (УГГУ) по специальности «инженер-геофизик». С подросткового возраста принимал участие в политической деятельности — был одним из активистов запрещенной в России Национал-большевистской партии (НБП). Позже был председателем исполкома Свердловского регионального отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. «Входил в состав левых движений, был одним из организаторов шествий “Антикапитализм”, вступил в ряды КПРФ. В последнее время состоял на учете в Тюменском областном отделении партии»,— рассказали в пресс-службе свердловского обкома КПРФ.

Карьеру журналиста Ростислав Журавлев начал в 2012 году. Работал в таких изданиях, как Ura.ru и «Октагон». В 2014 году освещал события по вхождению Крыма в состав России. Был участником «Русской весны» (пророссийских протестов на юго-востоке Украины), затем до 2015 года находился в зоне военного конфликта в Луганске. После этого переехал в Тюмень, где работал специальным корреспондентом в местном интернет-издании. В 2021 году начал работу в «РИА Новости». После начала СВО поехал в командировку в зону боевых действий. В 2022 году на премии «Золотое перо» получил специальный приз Союза журналистов России «За смелость при выполнении журналистского долга».

18 июля Ростислав Журавлев в Донецке отпраздновал свое 35-летие. Он был женат, воспитывал двоих сыновей. «Ростислава с нами больше нет. Я держусь. Дети пока не знают»,— написала его супруга Екатерина Журавлева.

Военкора похоронят в Екатеринбурге: такое желание выразили его близкие. Прощание с Ростиславом Журавлевым пройдет 28 июля в Доме журналистов.

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Ростислав Журавлев будет посмертно представлен к ведомственной награде — медали «Доблесть и отвага».

Сожаления о гибели Ростислава Журавлева выразили политики, журналисты и многие неравнодушные граждане. «Смерть отважного военкора — огромная потеря для всех нас: профессионального сообщества, читателей, его семьи. Стать военным корреспондентом, рассказывать правду о событиях на Донбассе и в зоне СВО было осознанным выбором Ростислава. И за эту правду, за свой профессионализм, оперативность, точность фактов и формулировок он и убит»,— сказал полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. К соболезнованиям присоединился Свердловский творческий союз журналистов и его председатель Александр Левин, а также команда информационного центра правительства Тюменской области.

Катерина Якушева