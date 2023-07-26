Место прощания с погибшим в зоне СВО военкором Ростиславом Журавлевым сменили на Дом офицеров в Екатеринбурге

Прощание с погибшим в зоне специальной военной операции (СВО) военкором Ростиславом Журавлевым состоится в 11:00 в пятницу в екатеринбургском Доме офицеров (Первомайская улица, 27), сообщили «РИА-Новости». В этот же день Ростислава Журавлева с воинскими почестями похоронят на Широкореченском кладбище.

Место гражданской панихиды изменено в связи с большим числом желающих проститься с журналистом. Напомним, изначально церемония должна была пройти в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1).

Военный журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев, освещавший СВО, погиб 22 июля в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, около 12:00 (по мск) подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по нему и другим журналистам, которые готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами местных населенных пунктов. Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации.

Диана Сунагатуллина

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