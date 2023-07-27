Сбербанк откроет мэрии Воронежа две кредитные линии на 2 млрд рублей

Две кредитные линии с суммарным лимитом 2 млрд руб. откроет мэрии Воронежа Сбербанк. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Срок действия линий составит 365 дней с момента заключения контракта. Процентная ставка кредитов обозначена как плавающая, ориентированная на ключевую ставку Центробанка.

В аукционной документации сказано, что целью открытия кредитных линий является «покрытие дефицита бюджета» муниципалитета и «погашение долговых обязательств». Однако в пресс-службе городской администрации ранее пояснили, что они «являются своего рода "страховкой" от непредвиденных ситуаций, не обязывают муниципалитет к единовременному привлечению всего объема средств». В мэрии сказали, что открытие кредитных линий не повлечет выплату всего объема процентов и увеличения муниципального долга.

В последние годы, по словам чиновников, открытые линии «в принципе не использовались, а в прошлом средства привлекались частично и возвращались максимально быстро, чтобы минимизировать проценты».

Ранее мэр Вадим Кстенин рассказывал, что в начале 2023 года бюджет муниципалитета несколько месяцев недополучал налоговые средства «из-за изменений в администрировании» — «в какой-то момент "минус" доходил до 1 млрд руб.». К концу мая эта ситуация «постепенно выправилась» благодаря «серьезной помощи» губернатора Александра Гусева.

«Фактически оперируя этими резервами, нам удалось продержаться и исполнить все обязательства — и социальные, и по софинансированию. В долги перед банками залезать не пришлось»,— заключил господин Кстенин.

Алина Морозова

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