Мэрия Воронежа объявила торги на открытие двух кредитных линий на 2 млрд рублей

Стартовал поиск подрядчика для открытия двух кредитных линий мэрии Воронежа с суммарным лимитом 2 млрд руб. Информация об этом накануне появилась на портале госзакупок. Процентная ставка кредитов обозначена как плавающая, ориентированная на ключевую ставку Центробанка. Срок действия линий составит 365 дней с момента заключения контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В аукционной документации сказано, что целью открытия кредитных линий является «покрытие дефицита бюджета» муниципалитета и «погашение долговых обязательств». Однако в пресс-службе городской администрации пояснили, что они «являются своего рода "страховкой" от непредвиденных ситуаций, не обязывают муниципалитет к единовременному привлечению всего объема средств».

«Ежегодное проведение торгов на открытие кредитных линий — часть последовательной работы финансистов администрации. Они как не повлекут выплаты всего объема процентов, так не повлекут и увеличения объема муниципального долга»,— объяснили в мэрии и добавили, что в последние годы открытые линии «в принципе не использовались», а «в прошлом» средства привлекались частично и возвращались «максимально быстро, чтобы минимизировать проценты».

По словам мэра Вадима Кстенина, в начале 2023 года бюджет муниципалитета несколько месяцев недополучал налоговые средства «из-за изменений в администрировании» — «в какой-то момент "минус" доходил до 1 млрд руб.». К концу мая эта ситуация «постепенно выправилась».

«Выжить муниципальной экономике позволила позиция губернатора Воронежской области Александра Гусева, который в прошлом году оказал нашему бюджету серьезную помощь. Фактически оперируя этими резервами, нам удалось продержаться и исполнить все обязательства — и социальные, и по софинансированию. В долги перед банками залезать не пришлось»,— заключил господин Кстенин.

Алина Морозова