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Коммерсантъ FM
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В Брянской области задержан мужчина по подозрению в госизмене

В Брянской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который, как утверждает ведомство, пытался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (госизмена).

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, осуществившего покушение на участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства, в целях нанесения ущерба безопасности РФ»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Как сообщили в ФСБ, мужчина на протяжении 2022 года неоднократно пытался покинуть Россию и выехать через Белоруссию на Украину. Других подробностей ведомство не приводит.

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