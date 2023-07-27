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Коммерсантъ FM
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Командование армии Нигера заявило о солидарности с устроившими мятеж военными

Командование вооруженных сил (ВС) Нигера заявило о солидарности с военными, устроившими мятеж в стране. Руководство армии африканского государства сообщило, что не собирается препятствовать отстранению от власти действующего президента Нигера Мохамеда Базума.

«Военное командование армии Нигера решило присоединиться к заявлению cил обороны и безопасности и поддержать их действия»,— сказано в сообщении руководства армии страны, опубликованном в аккаунте командования ВС Нигера в Twitter.

В сообщении также подчеркивается, что решение о поддержке мятежников командование приняло вскоре после встречи с представителями военных, решивших добиваться отстранения нынешнего руководителя государства. В ВС подчеркнули, что их цель — сделать все для того, чтобы предотвратить любые вооруженные конфликты в стране, а также сохранить физическую неприкосновенность действующего президента Нигера Мохамеда Базума и всех членов его семьи.

В ночь на сегодня, 27 июля, в эфире национального телевидения группа военнослужащих президентской гвардии Нигера официально сообщила, что Мохамед Базум смещен, в стране объявляется комендантский час, а границы государства временно закрываются как на въезд, так и на выезд.

Мохамед Базум был избран президентом в 2021 году. Накануне, 26 июля, сообщалось, что президентская гвардия перекрыла доступ в его резиденцию. Офис президента утверждал, что армия Нигера не поддержала военный мятеж. От господина Базума потребовали уйти в отставку в связи с его планами отстранить командующего президентской гвардии — генерала Омара Чиани. Кто теперь может занять пост главы государства, пока не сообщается.

Подробнее о военном перевороте в африканском государстве — в материале «Ъ» «Военные Нигера нанесли превентивный удар».

Александр Кислов

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