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Коммерсантъ FM
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Песков: на саммите Россия—Африка обсудят переворот в Нигере

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что участники саммита Россия—Африка обсуждают ситуацию в Нигере, где военнослужащие объявили о смещении лидера страны Мохамеда Базума. По словам представителя Кремля, подобные события «невозможно обойти вниманием».

«Естественно, на полях саммита это очень активно обсуждается. Наверняка как-то это будет обсуждаться и в ходе тех центральных мероприятий саммита, которые завтра состоятся. Да и сегодня тоже»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. Саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия—Африка проходит с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге.

В ночь на 27 июля в эфире национального телевидения группа военнослужащих президентской гвардии Нигера сообщила, что Мохамед Базум смещен, в стране объявляется комендантский час, границы закрываются.

Мохамед Базум был избран президентом в 2021 году. Накануне сообщалось, что президентская гвардия перекрыла доступ в его резиденцию. Офис президента утверждал, что армия Нигера не поддержала военный мятеж. От господина Базума потребовали уйти в отставку в связи с его планами отстранить командующего президентской гвардии — генерала Омара Чиани.

Лусине Баласян

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