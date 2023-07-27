Военные Нигера в эфире госканала объявили об отстранении от власти президента страны

Группа военных объявила по национальному телевидению Нигера, что президент страны Мохамед Базум отстранен от власти. Они заявили о том, что границы Нигера закрыты и в стране объявлен комендантский час, передает Reuters.

Вчера, 26 июля, ряд СМИ сообщили, что президентская гвардия Нигера задержала главу государства Мохамеда Базума. Армия Нигера, как утверждает офис президента, не поддержала мятеж охранников лидера африканской страны. Господин Базум и его семья чувствуют себя хорошо, сообщал его офис.

Позднее стало известно о том, что в Нигер отправился президент Бенина Патрис Талон для посредничества в урегулировании ситуации.

Эрдни Кагалтынов