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Коммерсантъ FM
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Зять Кадырова заменил его племянника в должности министра сельского хозяйства Чечни

Новым вице-премьером правительства Чечни и министром сельского хозяйства Чеченской Республики стал Висхан Мацуев — муж старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадыровой. Он заменил в должности племянника господина Кадырова Ибрагима (Якуба) Закриева, которого президент ранее назначил главой «Данон Россия».

Висхан Мацуев

Висхан Мацуев

Фото: Глава и Правительство Чеченской Республики

Висхан Мацуев

Фото: Глава и Правительство Чеченской Республики

Кандидатуру Висхана Мацуева на совещании в Грозном предложил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. Рамзан Кадыров одобрил это назначение. «Заместителем Председателя Правительства ЧР--министром сельского хозяйства ЧР назначен Висхан Мацуев, ранее руководивший МИЗО»,— сообщил о новом назначении Рамзан Кадыров в Telegram-канале вчера вечером, 26 июля.

При этом об отставке племянника Рамзана Кадырова Ибрагима (Якуба) Закриева, который также занимал пост вице-премьера правительства Чечни и министра сельского хозяйства, не сообщалось. 18 июля указом президента Владимира Путина Якуб Закриев был назначен гендиректором национализированной компании «Данон Россия», а позднее — гендиректором ключевой «дочки» Danone в России подмосковной «Данон Трейд».

До назначения на новую должность Висхат Мацуев был министром имущественных и земельных отношений. До этого — начальником миграционного управления МВД по Чечне. Его отец Зелимхан Мацуев был другом и охранником Рамзана Кадырова. На пост министра имущественных и земельных отношений назначен Магомед Бухадиев, бывший глава Наурского района Чечни.

Анастасия Ларина

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