Министр сельского хозяйства Чечни возглавил «Данон Россия»

Вице-премьер Чечни, министр сельского хозяйства региона Якуб Закриев стал гендиректором «Данон Россия». Это следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Ранее, согласно базе данных «Сбис», компанию возглавлял Каппетти Чарли Виктор Хенрикус.

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16 июля президент Владимир Путин перевел долю Danone, принадлежащую иностранной компании, во временное управление Росимущества. Под управление Росимущества перешли 83 292 493 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций «Данон Трейд».

Французский производитель молочных продуктов Danone объявил о сокращении бизнеса в России в октябре 2022 года. Портфель брендов компании включает «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишку», «Даниссимо», Danone, «BioБаланс», «Тёму», Alpro и др.

Господин Закриев в 2013 году был назначен замглавы администрации главы и правительства Чечни, затем был управляющим делами главы и правительства республики, первым заместителем министра финансов региона, главой секретариата главы республики. В 2018-2020 годах возглавлял Грозный, после вернулся в правительство республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров называл его своим племянником. На сайте правительства Чечни страница с его биографией сейчас не открывается.

Мария Федотова