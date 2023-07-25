Зампред правительства Чечни Закриев возглавил ключевую «дочку» Danone в России

Заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства региона Якуб Закриев возглавил ключевую «дочку» Danone в России — подмосковную компанию «Данон Трейд». Ранее господин Закриев стал руководителем АО «Данон Россия» после того, как компания по решению президента РФ Владимира Путина перешла под временное управление Росимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Якуб Закриев

Фото: Единая Россия Якуб Закриев

Фото: Единая Россия

Сведения о назначении господина Закриева гендиректором зарегистрированного в Московской области ООО «Данон Трейд» появились в базе «СПАРК-Интерфакс». Согласно этим данным, данную должность Якуб Закриев получил 24 июля 2023 года.

18 июля он же стал гендиректором «Данон Россия». Это произошло спустя два дня после передачи компании, управляющей российским бизнесом французского производителя молочных продуктов Danone, под контроль Росимущества. Под управление ведомства перешли 83 292 493 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций «Данон Трейд».

Якуб Закриев в 2013 году был назначен замглавы администрации главы и правительства Чечни, затем был управляющим делами главы и правительства республики, первым заместителем министра финансов региона, главой секретариата главы республики. В 2018–2020 годах возглавлял Грозный, после вернулся в правительство республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале называл его своим племянником.

Александр Кислов