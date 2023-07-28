Прокатная десятка

27 июля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых хоррор «Реинкарнация. Новая глава» со звездой сериала «Наследники» Сарой Снук в главной роли и триллер «Свинка» — полнометражный режиссерский дебют Карлоты Переды. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Свинка
- Режиссер: Карлота Переда
- В ролях: Лаура Галан, Ричард Холмс, Кармен Мачи, Клаудия Салас, Ирене Феррейро
- Жанр: триллер, драма / Испания, Франция / 99 мин.
- В прокате: с 27 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Юную Сару, дежурящую в отцовской мясной лавке, кровь не пугает: она сама ходит с папой на охоту и стреляет кроликов. Гораздо страшнее для нее насмешливые взгляды и перешептывания стройных сверстниц, которые обзывают ее свинкой из-за лишнего веса и придумывают жестокие розыгрыши. Карлота Переда, снявшая фильм по собственному сценарию, всего в паре коротких сцен обрисовывает предысторию…
Язвительными подначками от ровесниц Сарины горести не исчерпываются. Ее постоянно донимает придирками мать, которую побаиваются и муж, и младший сын, и даже полицейская собака облаивает каждый раз, когда девушка проходит мимо участка. Обиды Сара тайно заедает сладостями, а освежиться в городской бассейн ходит, когда там никого нет, даже в одиночестве стесняясь своего тела.
Во время одного из таких походов она встречает незнакомца, который внезапно показывается из воды, напугав ее. Но не успевает Сара опомниться, как появляются три ее обидчицы, которые едва ее не топят и убегают, забрав ее одежду, полотенце и телефон. Когда Сара ныряет, чтобы скрыться от задир, на заднем плане в воде мелькает окровавленное мертвое тело».
Подробнее о фильме — в материалах «Одержимая весом» и «Свинка не та, кем кажется».
Чужак
- Режиссер: Ксавье Жанс
- В ролях: Нассим Си Ахмед, Лорин Нунэ, Оливье Гурме, Чанантича Тан-ква
- Жанр: боевик, триллер / Франция / 99 мин.
- В прокате: с 27 июля
Кинопрокатчик «Global Film»: «Судьба никогда не щадила Сэма: когда-то он был профессиональным боксером, загремевшем в тюрьму. Затем ему пришлось бежать в Таиланд, где он стал Фарангом — прибывшим издалека изгоем. Но даже здесь у него не получилось вести тихую жизнь. Его кулаки жаждут крови, а сердце — мести. Его запомнят как чужака, который навел страх на весь преступный мир Бангкока».
Реинкарнация. Новая глава
- Режиссер: Даина Рейд
- В ролях: Сара Снук, Лили Латорре, Дэймон Херриман, Грета Скакки
- Жанр: ужасы, драма / Австралия / 100 мин.
- В прокате: с 27 июля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Мие (Лили Ла Торре), дочери врача-репродуктолога из Южной Австралии Сары (Сара Снук), исполнилось семь лет, и странности в этот день начались с самого утра. Сначала по двору начинает скакать симпатичный белый кролик, которого явно никто не дарил, и у соседей его вроде никто не хватился. Потом девочка интересуется, придет ли на праздник ее бабушка Джоан (Грета Скакки), по которой она якобы ужасно тоскует, хотя никогда не видела, а на резонное мамино недоумение отвечает: "Я всегда скучаю по тем, кого не видела". Дальше — больше. Именинница сооружает себе из картона жутковатую кроличью маску, которая дьявольски уместно смотрелась бы и на острове Саммерайл из "Плетеного человека", и на улицах города Ксения, штат Огайо, в "Гуммо" Хармони Корина; начинает рисовать тревожные картинки, вопиющие о внутреннем смятении: "Мне кажется, меня больше нет"; ни с того ни с сего у нее начинает идти носом кровь. В довершении всего Миа требует, чтобы отныне ее называли Элис, и Саре становится совсем уж не до шуток. Именно так звали ее сестру, которая пропала в том же семилетнем возрасте и о существовании которой Миа, по идее, вообще не должна была знать. Чтобы попробовать разобраться, что к чему, Сара с дочерью отправляются в дом, где прошло ее с Элис детство».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Семейные бренности» и «Алиса больше не живет».
Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный
- Режиссер: Геро фон Бём
- В ролях: Хельмут Ньютон, Сигурни Уивер, Грейс Джонс, Сильвия Гоббель, Изабелла Росселлини
- Жанр: документальный, биография / Германия / 90 мин.
- В прокате: с 27 июля
Обзор «Ъ-Weekend»: «В случае Ньютона, одного из величайших фэшн-фотографов минувшего столетия, за тьму отвечают мизогиния и сомнительные художественные референсы. Сегодня, когда Ньютон в первую очередь ассоциируется с альбомами Taschen для кофейных столиков, имеющимися в любом приличном доме или мебельном салоне, зрителю уже трудно представить, что много лет назад его творчество вызывало возмущение прогрессивно настроенной части человечества, а та же Сьюзен Зонтаг в эфире телепередачи Бернара Пиво "Апостроф" в лицо клеймила фотографа последними словами. За эксплуатацию и объективацию женского тела, за унизительные мизансцены, в рамках которых обнаженные модели вставали на четвереньки и примеряли на спину седло. "Женщина не кукла, не Барби — поиграл и выбросил",— смущенно соглашаются Клаудия Шиффер или Надя Ауэрман. Их трогательные признания сменяются архивными кадрами бэкстейдж: Ньютон тиранит моделей на пристани в Монако, призывая какого-то атлета, рекламирующего купальные костюмы, добиться подручными способами эрекции. Ведь в каждом снимке должны быть конфликт и провокация, красота — это очень скучно.
Самое интересное в фильме фон Бёма — редкие реплики самого Ньютона, видимо, согласившегося незадолго до смерти на пару неформальных бесед. В первые же минуты он заявляет на камеру: все фильмы о фотографах невозможно смотреть, настолько они банальны».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Секс за работой».
За Палыча!
- Режиссер: Андрей Богатырев
- В ролях: Сергей Шакуров, Евгений Зарубин, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Федор Лавров
- Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 27 июля
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «У Темы Голубя есть все, ему позволено больше других, парень уверен, что влиятельный папа решит любой "вопросик". Но сладкая жизнь внезапно обрывается, когда мажор сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из Москвы. На этот раз "вопросик" решается не так, как ждал Тема. По щелчку пальцев кандидатура папы снимается с выборов, семья стремительно лишается богатого дома, а сам виновник дорожной стычки в полном соответствии с законом отправляется на срочную службу в армию — прямиком в ВДВ, на перевоспитание к прапорщику Котову. Вернувшись из армии, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать старый дом. Теперь ему предстоит сделать выбор: вернуться к успешной жизни или вступиться за Палыча».
Король улиц
- Режиссер: Элиас Белькеддар
- В ролях: Реда Катеб, Бенуа Мажимель, Мерьем Амиар, Харун Аттала
- Жанр: криминал, комедия / Франция, Алжир / 92 мин.
- Слоган: «Бери от жизни все. И не забудь сдачу»
- В прокате: с 20 июля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Омар (Реда Катеб) получил прозвище Клубничка после того, как в раннем детстве отомстил строгой учительнице совершенно иезуитским способом — подарил в качестве извинений корзину спелых ягод, каждая из которых была нафарширована иголками,— за что и отсидел по малолетке, затем откинулся, затем вырос, стал видным гангстером, блатную жизнь прошел до половины и оказался в солнечном раю. В Алжире, на берегу синего моря, на террасе роскошной виллы во флорентийском стиле, в компании верного подельника Роже (Бенуа Мажимель) с пророческой фамилией Эрмит — отшельниками этим двоим и предстоит жить. Казалось бы — загорай да кури дурь. Но не по доброй воле Омар наслаждается far niente. Последнее ограбление стоило ему Парижа, любимые трущобы Сен-Дени они с Роже оставили поспешно и под покровом темноты. Теперь Омару грозит двадцать лет без права помилования, но и двадцать лет на жаркой чужбине не сильно лучше тюрьмы в глазах изгнанника. Роже, зная наизусть чувствительную душу друга, его привязанность к парижскому art de vivre — ночью гоп-стоп, в остальное время хип-хоп и несколько звезд Мишлена,— последовал за Омаром в вынужденную эмиграцию. Чтобы утешать и развлекать, опекать и потворствовать самой сильной тоске — ностальгии по земле, которая зачем-то зовется родиной».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Место пусто».
Жанна Дюбарри
- Режиссер: Майвенн
- В ролях: Майвенн, Джонни Депп, Бенжамен Лаверн, Мельвиль Пупо, Робен Ренуччи
- Жанр: драма, биография, история / Франция / 113 мин.
- В прокате: с 20 июля
Обзор «Ъ-Weekend»: «"Жанна Дюбарри" Майвенн может показаться фильмом о скандальности, о социальных различиях, о правилах и о тех, кто не хочет их соблюдать,— но актриса и режиссер Майвенн снимала только о любви. Костюмная драма о любви проститутки, свободно и с удовольствием вверяющей свое тело разным, чаще немолодым, мужикам, и короля — который может подарить любовнице небольшую резиденцию, но не может сделать так, чтобы любовницу перестали шпынять его собственные дочери. Архаичная, пыльная история, где двое людей смотрят друг на друга под нескончаемую музыку, а остальные им то мешают, то помогают. Майвенн играет Жанну, она в этой роли бесконечно обаятельна — как и во всех своих ролях…
Фильм то дрейфует в сторону комедийности "Красотки", особенно в эпизодах, где Жанну обучают правилам высшего общества, то пародийно пересказывает "Золушку" со злыми принцессами и бедной работящей Золушкой на чужом балу. Иногда Майвенн вступает в прямой спор с "Марией Антуанеттой" Софии Копполы, где Азия Ардженто играла Жанну-простушку, Жанну-дурочку. Майвенн не считает Жанну дурочкой: она видит перед собой просто влюбленную женщину. Но главный двигатель сюжета — нескрываемое удовольствие самой Майвенн».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Гордое обаяние фаворитизма».
Малышка на драйве
- Режиссер: Пак Тэ-мин
- В ролях: Пак Со-дам, Чон Хён-джун, Сон Сэ-бёк, Ким И-сон, Ём Хе-ран
- Жанр: боевик, криминал, триллер / Южная Корея / 108 мин.
- В прокате: с 20 июля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Шеф-чан (Пак Со Дам) работает в "специальной доставке": помогает людям непростой судьбы, скрывающимся от закона и/или бандитов, добраться до пусанского порта и дать деру из Южной Кореи. Сама она беженка из КНДР, но никакой эмпатии к клиентам не испытывает: просто нужно как-то зарабатывать на жизнь. А водит Шеф-чан — будь здоров: Даниэль из "Такси" (1998), Водитель из "Драйва" (2011) и даже ватага сорвиголов из бесконечного "Форсажа" по сравнению с ней — городские пижоны на прокачанных тачках…
Новый заказ Шеф-чан — перевезти из Сеула в Пекин бейсболиста До Сика (Ён У Джин), устраивавшего договорные матчи. Спортсмен решил не ждать у моря погоды, запланировав побег из страны с маленьким сыном Со Воном (Чон Хён Джун). В итоге все идет наперекосяк: крышующий нелегальный бизнес полицейский Чо Гён Пхиль (Сон Сэ Бёк) находит беглеца за миг до прибытия "такси", но мальчик успевает скрыться, получив от папы рюкзачок с 20 млн вон плюс пульт от сейфа, где лежат еще 30 млрд. И вот беспринципная гонщица, привыкшая к любому беспределу, ввязывается в сущую авантюру: помочь беззащитному ребенку уйти от всемогущих преследователей».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Кимчи из последних сил».
Схватка с дьяволом
- Режиссер: Юваль Адлер
- В ролях: Николас Кейдж, Юэль Киннаман, Каиви Лайман, Нэнси Гуд
- Жанр: боевик, триллер / США / 90 мин.
- В прокате: с 20 июля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Лас-Вегас. Оставив сына у бабушки, Дэвид Чемберлен (Юэль Киннаман) торопится на роды жены. После гибели первенца семейство с особым трепетом относится к новой жизни — и почти уже двукратный отец не хочет пропустить столь ответственный момент. Однако придется: прямо на больничной парковке на заднее сиденье его тарантаса плюхается незнакомец (Николас Кейдж), всем своим видом транслирующий угрозу. Бордовый пиджак в узор змеиной кожи, неряшливо окрашенные красным волосы, пистолет в руке, наконец. Мужчина уверен, что они с Дэвидом знакомы и у них есть старые счеты. Точнее — с загадочным боссом, который нетерпеливо ждет встречи где-то на полдороге в Бостон. Что ответит Чемберлен?
"Схватка с дьяволом" — дебютный сценарий Люка Парадайза, обладающий, к сожалению, всеми недостатками дебютного сценария. Старательно проговоренный бэкграунд Чемберлена, многозначительный зачин в декорациях города соблазнов, непроницаемый "красный человек", многочисленные подмигивания, которые никуда не ведут. Вроде констатации "ведьминого часа" (с трех до четырех после полуночи), когда водитель и пассажир сворачивают в захудалый дайнер, где им приготовят перекус для кульминации».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Битый отбитого везет».
Кентавр
- Режиссер: Кирилл Кемниц
- В ролях: Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев, Григорий Верник, Кирилл Мелехов
- Жанр: триллер, драма / Россия / 101 мин.
- Слоган: «Ночью совсем другая жизнь»
- В прокате: с 13 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Тело молодой женщины на заднем сиденье автомобиля — мертва она или просто без сознания, пока неясно. Какой-то мужчина вытаскивает ее на обочину, зрителям удается разглядеть только силуэт и бритую голову. Кто эти люди, выяснится позже, а пока город засыпает, просыпается Саша — таксист, который настолько слился со своей машиной, что даже живет в гараже. Работать он предпочитает по ночам, когда на улицах меньше пробок и людей. Впрочем, к людям питает живейший интерес и с каждым пассажиром заводит беседу, не давая доехать из точки А в точку Б в тишине и покое. Саша бравирует своим умением разглядеть человека насквозь…
Впрочем, эта проницательность не мешает Саше брать заказы, с ходу отдающие чем-то подозрительным. Так, он подвозит дерганого молодого человека, у которого разве что на лбу не написано, что от него надо держаться подальше, предлагающего пять тысяч наличными за поездку, не зарегистрированную в приложении. А потом сразу берет на борт Лизу, в которой с ходу определяет секс-работницу. Знакомство их стартует с неудачной ноты: Саша не скрывает презрения к профессии пассажирки, та огрызается, но потом эти двое в прямом и переносном смысле поломанных жизнью людей находят общий язык. Разумеется, Лиза окажется не совсем той, за кого себя выдает, но и Саша, кажется, что-то скрывает».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Шашечки наголо» и «Таксишный мститель».