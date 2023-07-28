Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Юную Сару, дежурящую в отцовской мясной лавке, кровь не пугает: она сама ходит с папой на охоту и стреляет кроликов. Гораздо страшнее для нее насмешливые взгляды и перешептывания стройных сверстниц, которые обзывают ее свинкой из-за лишнего веса и придумывают жестокие розыгрыши. Карлота Переда, снявшая фильм по собственному сценарию, всего в паре коротких сцен обрисовывает предысторию…

Язвительными подначками от ровесниц Сарины горести не исчерпываются. Ее постоянно донимает придирками мать, которую побаиваются и муж, и младший сын, и даже полицейская собака облаивает каждый раз, когда девушка проходит мимо участка. Обиды Сара тайно заедает сладостями, а освежиться в городской бассейн ходит, когда там никого нет, даже в одиночестве стесняясь своего тела.

Во время одного из таких походов она встречает незнакомца, который внезапно показывается из воды, напугав ее. Но не успевает Сара опомниться, как появляются три ее обидчицы, которые едва ее не топят и убегают, забрав ее одежду, полотенце и телефон. Когда Сара ныряет, чтобы скрыться от задир, на заднем плане в воде мелькает окровавленное мертвое тело».

Подробнее о фильме — в материалах «Одержимая весом» и «Свинка не та, кем кажется».