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Коммерсантъ FM
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Президент Бенина направился в Нигер, президента которого предположительно задержали мятежники

Президент Бенина Патрис Талон отправился в Нигер для посредничества после того, как президент этой страны Мохамед Базум якобы был задержан своей охраной. Об этом сообщил председатель ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу.

«Он сейчас направляется туда, он уже в пути»,— заявил господин Тинубу после встречи с господином Талоном в Абудже (цитата по AFP). По словам главы ЭКОВАС, господин Базум был задержан в результате «явного государственного переворота».

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) — региональный союз стран Западной Африки. Штаб-квартира организации расположена в столице Нигерии Абудже.

Армия Нигера, как утверждает офис президента, не поддержала мятеж охранников лидера африканской страны. Господин Базум и его семья чувствуют себя хорошо, сообщал его офис.

Мохамед Базум был избран президентом в 2021 году. Нигер является одним из беднейших и «наиболее подверженным переворотам» государством Африки, отмечало AFP.

Мария Федотова

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