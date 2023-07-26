AFP: президент Нигера Мохамед Базум задержан своей охраной

Президентская гвардия Нигера задержала главу государства Мохамеда Базума, сообщил источник AFP. Армия Нигера, как утверждает офис президента, не поддержала мятеж охранников лидера африканской страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мохамед Базум

Фото: File Photo, Reuters Мохамед Базум

Фото: File Photo, Reuters

Президентская гвардия, как пишет AFP, перекрыла доступ в резиденцию главы государства и после переговоров отказалась освободить господина Базума. По данным источника агентства, армия «предъявила им ультиматум». Как сообщили источники Jeune Afrique, в последнее время господин Базум рассматривал вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Офис президента сообщил в Twitter, что отдельные охранники «начали мятеж, тщетно пытаясь заручиться поддержкой Национальных вооруженных сил и Национальной гвардии». Утверждается, что армия готова атаковать мятежников. Офис президента также сообщил, что господин Базум и его семья чувствуют себя хорошо.

Мохамед Базум был избран президентом в 2021 году. При предыдущем президенте Махамаду Иссуфу работал главой МВД и МИДа. Как отмечает AFP, он победил на выборах и возглавил одно из беднейших государств Африки и «наиболее подверженную переворотам» страну.

Мятеж произошел на фоне саммита Россия—Африка в Санкт-Петербурге. Нигер в саммите не участвует, сообщил источник «РИА Новости». По его информации, это «не связано с последними событиями». Источник ТАСС утверждает, что господина Базума не было в «списках подтвердившихся на саммит».

О пути Нигера к демократии — в материале «Ъ» «Сложный путч Нигера к демократии».

Леонид Уварчев