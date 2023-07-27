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Коммерсантъ FM
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Денежки врозь

Эксперты нащупали пути к финансовому суверенитету

Намерение российских властей достичь суверенитета — экономического, технологического, финансового, кадрового — активизировало экспертное сообщество. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Национальная технологическая инициатива (НТИ) предприняли попытку определить смысл финансового суверенитета и возможные траектории его достижения. Перечень инициатив широк — от финансовой поддержки малого бизнеса и быстрорастущих компаний до развития майнинга. Для развития платежной системы предложены уже известные решения — аналог SWIFT, расчеты в цифровых валютах, неформальные платежи. Меры обсуждаются в контексте сохранения торговых связей и возможности расчетов с зарубежными партнерами — поскольку построение «полного» суверенитета в финансах де-факто невозможно, адекватнее, видимо, говорить об обеспечении устойчивости финансовой системы.

АСИ и НТИ провели форсайт-сессию с участием экспертов в области финансов, экономики, технологий, безопасности и юриспруденции, по итогам которой подготовили доклад «Финансовый суверенитет»…

Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ

Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ

АСИ и НТИ провели форсайт-сессию с участием экспертов в области финансов, экономики, технологий, безопасности и юриспруденции, по итогам которой подготовили доклад «Финансовый суверенитет». Со слов авторов это первая публичная попытка сформировать представление о финансовом суверенитете и логике его построения. Тема возникла после начала военной операции и введения санкций, в марте этого года Владимир Путин еще раз призвал правительство к срочным усилиям по обеспечению технологического, кадрового и финансового суверенитета. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина определила последний как устойчивость финансовой системы к внешним шокам и проведение независимой денежно-кредитной политики.

Эксперты также отталкивались от внешних ограничений. Они отмечают в докладе, что сейчас санкции «нарушают границы суверенитета» по пяти направлениям — на денежно-кредитном рынке (ограничения трансграничных платежей, доступа к инфраструктуре, валютные), на рынке капитала (потеря зарубежных инвесторов), в страховании (уход иностранных страховщиков), на рынках сырья («непризнание» российских драгметаллов) и производных финансовых инструментов.

Исходя из этих ограничений эксперты предлагают 12 инициатив по четырем направлениям. Первая задача — замещение глобальной инфраструктуры и зарубежного капитала. Это потребует создания аналога SWIFT (децентрализованной системы межбанковских сообщений DCMS с невозможностью исключения участников или полного отключения, а также целевой эмиссии цифрового рубля под инвестпроекты. Вторая цель — догнать развитые финсистемы — потребует развития сектора фондов альтернативных инвестиций, инвестплатформ и применения медиации в корпоративных и инвестиционных спорах.

Третье направление предполагает выстраивание «точек перехода» для работы с мировым финрынком. Этому будут способствовать создание наднациональных перестраховочных компаний (в рамках БРИКС и ЕАЭС), а также развитие трансграничной платформы для расчетов — в том числе «туманных» (де-факто — неформальных платежей, не предполагающих раскрытия деталей сделки: источников продукции, денег, цепочек поставок и так далее). Четвертая задача — внедрение новых форм финансов и альтернативной системы финансовых операций. Речь идет о создании государственных майнинговых пулов, а также цифровой валюты и токенов, обеспеченных металлами.

Отметим, что доклад экспертов выглядит несколько сумбурным — это, впрочем, издержки форсайт-сессий и попыток поместить устойчивость финансов в контекст простых решений. Так, авторы отвлекаются и на проблемы развития сектора МСП, в финансировании которого обнаружены бреши (этот сектор, впрочем, редко привлекал частное финансирование, предпочитая льготные кредиты). Часть предложенных инициатив известна — они уже обсуждаются или даже реализуются (аналог SWIFT, наращивание расчетов в нацвалютах, внедрение цифрового рубля, стимулирование частных инвесторов и развитие инвестплатформ). Примечательно, что меры построения финансового суверенитета обсуждаются в комплексе с развитием торговых связей с новыми партнерами и возможностями для зарубежных расчетов — все-таки сохранение открытой экономики не предполагает изоляционизма и на практике речь может идти скорее о повышении устойчивости и эффективности российской финансовой системы.

Диана Галиева

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