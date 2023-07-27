Хабаровск обойдется без либерал-демократов

В Хабаровске в среду завершилось выдвижение кандидатов на выборы главы города. Шесть человек баллотируются от политических партий, еще один — самовыдвиженец. Доминирующая в регионе ЛДПР решила не участвовать в этой кампании, поддержав действующего мэра, единоросса Сергея Кравчука. Поэтому интриги на выборах эксперт не ожидает, хотя и допускает, что хабаровчане могут продемонстрировать на участках свое своенравие, как это уже случалось раньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Избирком Хабаровского края 26 июля завершил прием документов от кандидатов на пост мэра краевой столицы. Из первоначально заявившихся тринадцати человек осталось семеро: шесть партийных кандидатов и один самовыдвиженец —предприниматель Абдухамид Саидов, сообщил “Ъ” глава крайизбиркома Денис Кузьменко. По его словам, все остальные претенденты на кресло градоначальника не смогли представить необходимое количество подписей горожан.

Выборы мэра Хабаровска пройдут 10 сентября. Краевая столица остается одним из пяти региональных столиц, где градоначальника все еще избирают горожане. В конце прошлого года прямые выборы были отменены в Томске, а в начале 2023-го — в Новосибирске. Хабаровск тоже мог лишиться прямых выборов: еще в 2021 году с подачи фракции ЛДПР краевая законодательная дума разрешила муниципалитетам самостоятельно определять модель избрания градоначальника. Однако депутаты гордумы Хабаровска вопрос о смене системы пока не поднимали.

Выдвинутый «Единой Россией» 62-летний мэр Сергей Кравчук работает в горадминистрации с 1997 года, а в 2018-м победил на выборах градоначальника, получив 40% голосов при явке 31,8%. В июле 2023 года ЛДПР, являющаяся в регионе по сути партией власти (ее представителями являются губернатор и большинство депутатов краевого парламента), заявила, что поддержит идущего на второй срок единоросса. Глава края и по совместительству руководитель хабаровской ячейки либерал-демократов Михаил Дегтярев напомнил, что на выборах губернатора два года назад «Единая Россия» поступила аналогичным образом: она не стала выдвигать своего кандидата и поддержала выдвиженца ЛДПР, что, по мнению господина Дегтярева, «привело только к развитию края».

«Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выдвинула в мэры главу регионального отделения Михаила Сидорова, КПРФ — партийного функционера Александра Чупрова. Партию пенсионеров представляет пенсионер Николай Сингур, «Родину» — временно неработающий Виктор Ротарь, а «Новых людей» — менеджер банка АТБ Вениамин Стельмах. Из не сумевших собрать подписи самовыдвиженцев в регионе наиболее известен президент краевого Объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья Леонид Сунгоркин. Правда, его репутация имеет скандальный оттенок: в июне 2022-го он был исключен из СРЗП за оскорбления в соцсетях.

Хабаровский политолог Евгений Чадаев выделяет в качестве фаворитов гонки действующего мэра Сергея Кравчука и эсера Михаила Сидорова. Последний ранее состоял в ЛДПР и при губернаторе Сергее Фургале (в феврале 2023-го приговорен к 22 годам колонии строгого режима за организацию убийства и двух покушений на убийство) занимал должность спикера хабаровской гордумы. Господин Сидоров также отметился активной поддержкой господина Фургала после его ареста летом 2020 года. Вскоре у него начались разногласия с однопартийцами, в результате которых он и перешел из ЛДПР в СРЗП.

Впрочем, господин Чадаев считает, что шансы Михаила Сидорова на победу невелики — о них можно говорить только с учетом особой электоральной ментальности хабаровчан. «У нас особый избиратель, он может, не проявляя эмоций, иметь свое мнение до выборов, а на выборах вдруг выдать непредвиденное решение. Выборы 2018–2019 годов (когда ЛДПР победила на губернаторских и парламентских выборах в регионе.— “Ъ”) показали, что это самостоятельный электорат, имеющий свое мнение и способный на нем настоять. Пропагандой не купишь, нужны какие-то ходы, чтобы заслужить доверие»,— поясняет эксперт. Остальные же кандидаты, на его взгляд, малоизвестны и не занимали серьезных управленческих постов.

Эрнест Филипповский, Хабаровск