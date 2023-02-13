Со всей прямотой

Выборы мэра Хабаровска в 2023 году останутся прямыми. Об этом “Ъ” рассказали представители обеих «партий власти» Хабаровского края — «Единой России» (ЕР) и ЛДПР. От единороссов на этот пост будет претендовать действующий градоначальник Сергей Кравчук, победивший на прямых выборах в 2018 году. Хабаровские либерал-демократы обещают выставить «сильного конкурента», но называть его пока не хотят. При этом в федеральном руководстве ЛДПР не исключают, что этот вопрос будет решаться «с точки зрения сохранения баланса и конструктивных взаимоотношений» между двумя партиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Предстоящие в сентябре выборы главы городской администрации Хабаровска пройдут согласно действующему уставу, рассказал “Ъ” заместитель координатора краевого отделения ЛДПР и депутат гордумы Хабаровска Иван Рыбин. Ни одна политическая сила в муниципальном парламенте не станет предпринимать попыток переписать устав и заменить прямые выборы на конкурсную процедуру, заверил он. По словам господина Рыбина, этот вопрос «возник на пустом месте».

Напомним, возможность отмены прямых выборов хабаровского градоначальника стала активно обсуждаться в конце прошлого года после аналогичной реформы в Томске. «Ведомости» тогда сообщали, что этот вопрос может быть решен к февралю-марту 2023-го, а против всенародного голосования якобы выступает губернатор края Михаил Дегтярев (ЛДПР), которому «принципиально поставить мэром своего человека». Впрочем, сам господин Дегтярев позже назвал эту информацию «полной ерундой». «Я за прямые выборы мэра»,— подчеркнул губернатор.

Руководитель краевого исполкома ЕР Евгений Солоненко заявил “Ъ”, что сейчас сложно прогнозировать судьбу прямых выборов мэра, но пока явных предпосылок для их отмены «не наблюдается»: «Это решение принимают депутаты гордумы, где сложился так называемый партийный плюрализм. Если какие-либо изменения и будут приняты, то только после подробных межфракционных обсуждений». Единоросс добавил, что не слышал о намерениях изменить устав со стороны представленных в гордуме политических сил, в том числе ЛДПР. Лидер депутатской группы «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Михаил Сидоров тоже заявил “Ъ”, что, по его данным, порядок избрания мэра останется неизменным.

В 2018 году в Хабаровском крае одновременно прошли выборы губернатора и мэра региональной столицы. Главой субъекта тогда стал представитель ЛДПР Сергей Фургал, во втором туре обошедший единоросса Вячеслава Шпорта с 69,6% голосов, а мэром избрался представитель ЕР Сергей Кравчук, набравший 40%. Вторым на выборах градоначальника финишировал коммунист Максим Кукушкин (23,9%), третьим — либерал-демократ Сергей Безденежных (21,9%). Представитель СРЗП Никита Михалев тогда набрал 10%.

По данным “Ъ”, Сергей Кравчук намерен переизбраться на свой пост, хотя публично об этом пока и не объявлял. В хабаровской ячейке ЛДПР обещают выставить против него реального, а не технического соперника. «Мы всегда участвуем в выборах "в полный рост". Как только высшим советом партии будет определен кандидат, он сразу будет включен в работу. И, конечно, у Сергея Кравчука будет сильный конкурент ввиду большой популярности ЛДПР в Хабаровском крае — ему будет не просто»,— заявил “Ъ” Иван Рыбин.

Однако в федеральном руководстве ЛДПР не исключают и других вариантов. «Хабаровский край для нас особый край. Владимир Жириновский (покойный основатель и многолетний лидер ЛДПР.— “Ъ”) давал установку участвовать и выдвигаться везде. Но что касается Хабаровского края, губернатор Дегтярев определит исходя из политических и партийных нюансов, как лучше поступить с точки зрения сохранения баланса и конструктивных взаимоотношений»,— рассказал “Ъ” заместитель руководителя высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов. Напомним, на губернаторских выборах-2021 единороссы не стали выдвигать кандидата против господина Дегтярева, назначенного президентом на пост главы края после ареста Сергея Фургала, в результате чего тот победил в первом же туре с 56,8% голосов.

В КПРФ и СРЗП тоже обещают дать реальный бой за кресло главы Хабаровска. Руководитель крайкома Компартии Петр Перевезенцев сообщил “Ъ”, что на должность мэра уже есть несколько кандидатов, предварительно одобренных федеральным руководством. «Это жители Хабаровска, но фамилии называть пока рано. Вокруг КПРФ сформирована сильная лево-патриотическая команда, поэтому мы будем серьезно участвовать в выборах мэра Хабаровска»,— добавил первый зампред ЦК Юрий Афонин. По словам Михаила Сидорова, у эсеров тоже есть шорт-лист кандидатов, однако оглашать их в партии не спешат.

Дальневосточный политолог Илдус Ярулин считает действующего мэра Сергея Кравчука фаворитом предстоящих выборов. Эксперт прогнозирует, что от СРЗП может выдвинуться сам господин Сидоров, поскольку он «достаточно известный» в городе политик и при поддержке руководства партии способен составить господину Кравчуку реальную конкуренцию. «А вот ЛДПР вряд ли пойдет всерьез. Если бы была нужда забрать этот пост у ЕР, то губернатор и региональный лидер ЛДПР Михаил Дегтярев настоял бы на отмене прямых выборов еще тогда, когда у них было абсолютное большинство в гордуме. Очевидно, что губернатор соблюдает некие договоренности с федеральным центром, по которым главная должность в крае остается за ЛДПР, а в городе — за ЕР. Отсутствие конфликтов между ними, хоть они и назревали в начале,— это одно из условий выдвижения господина Дегтярева на второй срок»,— полагает эксперт.

Эрнест Филипповский, Хабаровск; Андрей Прах, Ксения Веретенникова