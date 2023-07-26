Банки не взяли переменные

Объем размещения популярных у банков ОФЗ с переменным купоном хоть и превысил 100 млрд руб., но оказался почти на 40% ниже, чем двумя неделями ранее. Спрос на такие гособлигации упал почти вдвое. После резкого подъема ключевой ставки и жестких заявлений от ЦБ по монетарной политике инвесторы снизили активность. Кроме того, сократилось предложение свободной ликвидности в банковской системе. Впрочем, пока аналитики не видят рисков для исполнения квартального плана текущими темпами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Второе за июль предложение облигаций с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК, флоатер) не вызвало ожидаемого ажиотажа со стороны инвесторов. Спрос на ОФЗ-ПК составил 206 млрд руб., что почти в два раза ниже показателя аукциона двухнедельной давности (384 млрд руб.). В результате Минфин удовлетворил лишь половину заявок — на 103 млрд руб. В предыдущий раз были размещены облигации почти на 171 млрд руб. Вместе с тем средневзвешенная цена размещения была повышена по сравнению с последним аукционом на 10 базисных пунктов (б. п.), до 96% от номинала.

Увеличилась и премия к цене размещения по отношению ко вторичному рынку. Главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак оценивает ее 0,25 процентного пункта (п. п.) против 0,18 п. п. двумя неделями ранее. Это произошло на фоне роста концентрации крупных заявок. «Из 61 удовлетворенной заявки на 12 крупнейших с объемом 1–20 млрд руб. пришлось почти 98% от размещенного объема. При этом на пять крупнейших заявок объемом свыше 10 млрд руб. пришлось 78%»,— отмечает господин Ермак.

Большая осторожность участников рынка на аукционе, как считает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега, связана с «перевариванием» участниками рынка решения Банка России по ключевой ставке. В минувшую пятницу ЦБ повысил ее сразу на 100 б. п., до 8,5%, тогда как большинство экспертов ожидало подъема только на 50 б. п. (см. “Ъ” от 22 июля). Вдобавок заявления от регулятора стали более жесткими. «Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее»,— заявила тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В условиях неопределенности темпов увеличения ключевой ставки банки, основные покупатели флоатеров, более осторожно выставляли заявки и требовали большую премию.

«В моменте неопределенность относительно дальнейшей ДКП ЦБ выросла, поэтому все ждут чуть больше конкретики»,— отмечает Максим Чернега.

В целом на уменьшение спроса банков на ОФЗ с плавающим купоном могло повлиять сокращение структурного профицита ликвидности, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По данным ЦБ, в середине недели профицит ликвидности составил 528 млрд руб., тогда как 12 июля достигал 1,9 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России повлияло и на результаты аукциона по классическим ОФЗ. При спросе в 20,5 млрд руб. Минфин разместил облигации лишь на 11,6 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 11,1% годовых. Даже увеличение премии ко вторичному рынку до 6 б. п. в сравнении с прежними 3–4 б. п. не привело к увеличению размещения, отмечает начальник управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка Андрей Кулаков.

В ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки тенденция низкого объема размещения классических выпусков сохранится, отмечает господин Кулаков. Поэтому основным инструментом привлечения финансирования в дальнейшем будут ОФЗ-ПК, тем более что на рынке не исключают роста интереса к ним со стороны банков. «После публикации доклада о состоянии экономики на следующей неделе и дальнейших словесных интервенций можно ожидать возвращения интереса к флоатерам»,— считает Максим Чернега.

Пока для выполнения квартального плана (в 1 трлн руб.) Минфину достаточно размещать госбумаги прежними темпами, по оценке участников рынка, на сумму чуть больше 70 млрд руб. в неделю.

«Поэтому у него нет необходимости предлагать крупные дисконты по цене и давить на вторичный рынок повышенным объемом размещений»,— отмечает Михаил Васильев.

Но ситуация может измениться в случае дальнейшего увеличения дефицита бюджета. На этой неделе глава министерства Антон Силуанов заявил, что дефицит может составить 2–2,5% ВВП против ранее ожидавшихся 2%. Если дефицит бюджета окажется выше, уточняет господин Васильев, то Минфин в четвертом квартале может нарастить заимствования для его финансирования.

Виталий Гайдаев