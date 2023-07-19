Купоны дальнего плавания

На последних аукционах по размещению ОФЗ Минфин получил самый слабый результат за последние пять месяцев. Объем привлечения составил менее 17 млрд руб. Инвесторы действуют осторожно в преддверии заседания ЦБ, на котором ожидается повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 8%. Однако и от дальнейших заседаний регулятора инвесторы ожидают подъема ставки вплоть до 9–9,5% к концу года. В таких условиях обеспечить выполнение плана без размещения гособлигаций с плавающим купоном невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Аукционы ОФЗ 19 июля не сулили высоких результатов, так как в отличие от размещения неделей ранее инвесторам были предложены менее популярные выпуски классических и инфляционных облигаций. В итоге Минфин разместил гособлигации лишь на 16,7 млрд руб. при суммарном спросе чуть более 30 млрд руб. Это в 11 раз меньше результата предшествующей недели и худший результат с февраля.

Низкая активность могла быть связана с негативной конъюнктурой долгового рынка — в последние недели на вторичном рынке гособлигаций цены на ОФЗ снижались. В итоге доходность долгосрочных гособлигаций выросла с начала месяца на 14–30 базисных пунктов (б. п.), до отметки 10,5–11,2% годовых. Еще сильнее выросли ставки по среднесрочным (на 40–42 б. п.) и краткосрочным (на 28–37 б. п.) бумагам, доходность по которым достигла соответственно 9,5–10,2% годовых и 7,3–9% годовых.

Главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак отмечает, что в результате более сильного роста ставок по коротким бумагам спред между доходностью однолетней ОФЗ и самым длинным выпуском гособлигаций с начала месяца сузился с 315 б. п. до 265 б. п.

Участники рынка считают, что низкий спрос на гособлигации связан с рисками повышения ключевой ставки на намеченном на эту пятницу заседании ЦБ.

Опрошенные эксперты ожидают повышения ставки на 50 б. п., до 8%.

«Ослабление рубля и заметное ускорение инфляции требуют ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Иначе достижение цели по инфляции в 2024 году будет под угрозой»,— говорит главный аналитик ПСБ Денис Попов. По оценкам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, годовая инфляция уже в июле превысит целевые 4%, в сентябре поднимется выше 5% и завершит этот год вблизи 6,5%.

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В связи с тем что рост ставки на 50 б. п. уже заложен в цены госбумаг, решение ЦБ не окажет сильного влияния на рынок ОФЗ. Однако, отмечает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега, «повышение ставки на 100 б. п. при сохранении жесткой риторики могло бы привести к резкому росту доходностей в государственных и корпоративных бумагах». Но такого резкого подъема он не ожидает, так как такое решение при едва-едва начавшемся росте экономики вызовет шквал критики.

Антон Силуанов, министр финансов, о планах по флоатерам, 21 февраля 2023 года: «Мы не зацикливаемся на каких-то отдельных видах бумаг».

Вместе с тем аналитики ждут дальнейшего повышения ставки на последующих заседаниях, а потому подъем ставок продолжится и на долговом рынке. По мнению Михаила Васильева, на следующем заседании 15 сентября ЦБ может повысить ключевую ставку еще на 50 б. п., до 8,5% годовых. До конца года аналитики не исключают подъема ставки вплоть до 9–9,5%. Это, считает Александр Ермак, может поддерживать опережающий рост ставок на коротком конце кривой доходностей ОФЗ вплоть до 9,5–10% годовых по двухлетним бумагам и сужения спреда между доходностями коротких и длинных гособлигаций до 200 б. п. и ниже.

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Дальнейший рост доходностей ОФЗ приведет к ухудшению условий для размещения долга Минфином. «В условиях растущих доходностей гособлигаций, неясности с пиком по ключевой ставке и с бюджетом на следующую трехлетку инвесторы на аукционах классических ОФЗ, вероятно, будут требовать повышенную премию»,— считает господин Васильев. По мнению Максима Чернеги, исполнение плана будет зависеть от готовности Минфина заметно увеличить премии к рынку по длинным бумагам, либо переключиться на короткие выпуски (3–5 лет), либо активнее размещать флоатеры с учетом того, что спрос на них огромный. Минфин, полагает Михаил Васильев, сможет разместить во втором полугодии ОФЗ на 2 трлн руб. и выполнить годовой план, доля флоатеров может составить 75–80%.

Виталий Гайдаев