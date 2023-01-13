Сила переменчивого тока

«Системный оператор» хочет учесть в программе развития энергосистемы России экспорт электроэнергии в ЕС, несмотря на его остановку после начала военных действий на Украине. Экспорт в Финляндию и Прибалтику в 2023 году мог бы составить 6 млрд кВт•ч, или почти половину всех возможных поставок. Монопольный экспортер электроэнергии «Интер РАО» «не исключает восстановления» продаж в ЕС в будущем. По мнению аналитиков, учет маловероятных объемов экспорта необходим для увеличения «бумажного» спроса на энергомощность, чтобы поддерживать ее цену на высоком уровне и не закрывать простаивающие электростанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) может учесть в схеме и программе развития энергосистем России (СиПР) на 2023–2028 годы объемы экспорта электроэнергии из РФ в ЕС, хотя поставки туда не идут с весны 2022 года из-за невозможности денежных расчетов на фоне санкций. Прогноз по экспорту составлен на основе данных «Интер РАО» (обладает монополией на экспорт электроэнергии), говорится в документе.

Согласно документу, предполагаемый объем поставок из РФ в Финляндию в 2023 году может составить до 4 млрд кВт•ч, а в Латвию, Литву и Эстонию — 2,4 млрд кВт•ч. Причем общий объем зарубежных поставок в текущем году упадет до 12,9 млрд кВт•ч, что чуть выше показателя за пандемийный 2020 год. Таким образом, предполагаемый экспорт в ЕС — почти 49% от общего объема продаж в текущем году.

Предполагаемые поставки в Финляндию с 2023 по 2028 год включительно составят 24 млрд кВт•ч. В Латвию, Литву и Эстонию экспорт будет идти до 2025 года и в общей сложности достигнет примерно 6,7 млрд кВт•ч, говорится в документе. С 2026 года экспорт в Прибалтику остановится, что, вероятно, связано с намерением этих стран выйти из энергокольца БРЭЛЛ (объединяет Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву).

В СО заявили “Ъ”, что по правилам в СиПР используются «данные оператора экспорта-импорта». Техническая возможность для поставок «сохраняется в полном объеме во всех традиционных направлениях экспорта-импорта», говорят там, отмечая, что «при разработке СиПР проводится проверка балансовой обеспеченности предложений по объемам экспорта-импорта, что требует включения их в программный документ перспективного развития Единой энергосистемы России».

В «Интер РАО» сказали “Ъ”, что «не исключают» восстановления экспорта в Прибалтику и Финляндию «в среднесрочной перспективе».

Финляндия и Прибалтика всегда были самым крупным и рентабельным направлением продаж для «Интер РАО». В 2021 году компания поставила туда рекордный объем — 12,9 млрд кВт•ч (около 60% от совокупных поставок). По оценкам “Ъ”, за январь—май 2022 года Россия успела продать в ЕС до 5 млрд кВт•ч.

Без поставок в ЕС у России остается только шесть направлений экспорта: Белоруссия, Грузия, Южная Осетия, Казахстан, Монголия и Китай. В текущем году «Интер РАО» планирует продать туда лишь 6,4 млрд кВт•ч. Львиная доля поставок придется на Китай, куда Россия хочет продать 4 млрд кВт•ч. На втором месте — Казахстан, куда «Интер РАО» надеется продать 1,25 млрд кВт•ч. Суммарный объем поставок в Грузию и Монголию — чуть более 1 млрд кВт•ч.

«Экспортные поставки по ряду направлений маловероятны, но их учет в СиПР в качестве спроса повышает цену, гарантирует отбор дополнительной мощности в будущем и ее полную оплату, даже если она будет простаивать»,— говорят в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии). Было бы логично, полагают там, перенести «эти риски и финансовое бремя оплаты простоев с потребителей на автора прогнозов — оператора экспортно-импортных поставок».

Возобновление экспорта в страны ЕС — маловероятный сценарий, противоречащий публичным заявлениям представителей властей и энергокомпаний стран ЕС, считает независимый аналитик Юрий Мельников. Прогноз вряд ли можно воспринимать всерьез, поскольку он не отражает текущей политической ситуации, соглашается глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов. Возможно, это связано с нежеланием регуляторов усложнять картину развития отрасли в энергосистеме Северо-Запада (туда входят Калининградская, Ленинградская и Псковская области), где после остановки экспорта и ввода Белорусской АЭС возможен значительный профицит энергомощностей, из-за чего у генерации региона возникнут серьезные проблемы с загрузкой, полагает аналитик.

Полина Смертина