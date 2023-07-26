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Коммерсантъ FM
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Инфляция в России с 18 по 24 июля ускорилась до 0,23% с 0,18% неделей ранее

Инфляция в России с 18 по 24 июля ускорилась до 0,23% с 0,18% неделей ранее. В годовом выражении инфляция в РФ на 24 июля 2023 года составила 3,97%, сообщает Росстат. По данным Минэкономики, год к году инфляция составила 4,19%.

В названный период поднялись цены на сахар-песок — на 1,2%, свинину, сосиски, сардельки — на 0,7%, мясо кур и куриные яйца — на 0,5%. Цены поднялись в том числе на яблоки и бананы — 2,9%, капусту белокочанную — 2,8%, помидоры — 1,1%. В то же время цены на лук репчатый снизились на 4,1%, огурцы — на 2,8%, морковь — на 2,1%, свеклу столовую — на 0,9%, картофель — на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,6%, на дизельное топливо — на 0,2%. Среди медикаментов рост цен наблюдается на корвалол — на 0,6%, а также на ренгалин, нимесулид и аллохол — на 0,3%, эргоферон и левомеколь — на 0,2%.

Согласно отчету Минэкономики, на мировом рынке удобрений цены на удобрения выросли на 7,4% за счет увеличения стоимости азотных (+4,5%) и смешанных удобрений (+10,3%). При этом в годовом выражении в июле снижение цен на удобрения составило 38,6%.

25 июля президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, где предупредил о рисках роста инфляции из-за того, что «предложение российских производителей отстает от спроса». Глава государства призвал сохранить ценовую стабильность экономики и «обеспечить баланс спроса и предложения».

Центробанк ожидает по итогам года инфляцию на уровне 5–6,5%. Для возвращения ее к целевым 4% ЦБ не исключает дальнейшее повышение ключевой ставки. Прогноз Минэкономразвития от апреля 2023 года ожидает инфляцию по итогам текущего года на уровне 5,3%. Ранее в июле ставка была повышена с 7,5% до 8,5% годовых после длительной паузы.

Полина Мотызлевская

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