ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%

Совет директоров Банка России по итогам планового заседания повысил ключевую ставку до 8,5%. Ранее она была на уровне 7,5% годовых, показатель не менялся с сентября 2022 года.

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Ставка повышена на 100 базисных пунктов. Рынок ожидал более скромный шаг — на 50 базисных пунктов.

Рубль на фоне повышения ставки в ходе торгов на Мосбирже немного укрепился: по данным на 13:32, после публикации решения, доллар стоил 90,15 руб. (-0,09%), евро торговался на уровне 100,34 руб. (-0,16%), юань находился на отметке 12,548 руб. (-0,21%).

По прогнозу (.pdf) Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Центробанк отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки во время ближайших заседаний по стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году.

В заявлении ЦБ также говорится, что увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе из-за ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике, пояснил ЦБ.

Полина Мотызлевская