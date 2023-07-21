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Коммерсантъ FM
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Государство выложит венчуры на витрину

Минэкономики сведет инноваторов и их покупателей в одном реестре

На фоне резкого падения венчурного рынка в РФ, сильно пострадавшего в 2022 году после начала военных действий на Украине, Белый дом намерен оказать стартапам не только финансовую, но и административную поддержку. Так, до конца 2023 года правительство планирует запустить информационную систему «Реестр малых технологических компаний (МТК)» — платформу, которая объединит инвесторов и стартапы. Компании с «витрины стартапов» смогут претендовать на получение адресных мер господдержки, инвесторам портал поможет подобрать объект для вложения средств. Власти рассчитывают, что реестр станет инструментом популяризации частного венчурного финансирования в стране — хотя потребность отраслей в частных вложениях пока существенно превышает интерес к ним.

Как стало известно “Ъ”, первый вице-премьер Андрей Белоусов на днях провел совещание по вопросу поддержки малых технологических компаний — на нем был представлен проект информационной системы «Реестр малых технологических компаний (МТК)». Пока портал работает в ограниченном тестовом режиме — широкому кругу лиц он станет доступен до конца 2023 года. Реестр должен стать площадкой, объединяющей инвесторов и стартапы («витрина стартапов»), проект курирует Минэкономики. МТК, включенные в реестр, смогут претендовать на адресную господдержку (в разработке), инвесторам же будут доступны десятки ключевых агрегированных показателей стартапов, данные об их выручке, привлеченных средствах и потребностях. Де-факто это предложение превращает государство из регулятора в организатора венчурных сделок — с неясной, впрочем, степенью ответственности за результаты этой работы.

По словам Андрея Белоусова, проект позволит инвесторам подобрать стартапы, а им — привлечь частное финансирование. По его мнению, реестр — необходимый инструмент развития рынка венчурных инвестиций, популяризации сферы частного финансирования технопроектов и поддержки инноваций. Венчурный рынок в РФ сильно пострадал после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года. По данным аналитической компании Dsight, число сделок тогда упало более чем вдвое, с 305 до 137, а объем — на 83%, с $2,53 млрд до $418 млн. При этом объем инвестиций от представителей госсектора в российские проекты снизился по сравнению с 2021 годом незначительно (с $87 млн до $76 млн) — то есть отток частных инвесторов был еще более быстрым.

Планы господдержки венчура обусловлены и нуждой в разработке и внедрении перспективных технологий. Из-за ухода западных компаний—владельцев технологий после начала военной операции РФ на Украине и последовавших санкций «адаптация» экономики РФ к этой ситуации потребовала де-факто создания рынка высокотехнологичных разработок с нуля. Для этого Белый дом также наделил ВЭБ.РФ «правом на риск» при инвестировании в высокотехнологичные стартапы (см. “Ъ” от 28 февраля). Для вовлечения небольших компаний в работу над «технологическим суверенитетом» Минэкономики уже разработало законопроект «О развитии технологических компаний в РФ» (см. “Ъ” от 31 мая). В секретариате Андрея Белоусова ранее поясняли, что «основная функция таких компаний — генерация новых идей в сфере технологических инноваций и их отработка», уточняя, что такие организации могут быть ориентированы как на встраивание в производственно-технологические цепочки крупного бизнеса, так и на самостоятельный рост.

Насколько новация Минэкономики будет востребована, неизвестно: потребность экономики в частных вложениях на фоне сжатия госстимулирования экономики из-за дефицитного бюджета ширится, а геополитическая неопределенность инвестициям не способствует. По мнению экспертов ЦМАКП и Фонда развития интернет-инициатив, шок 2022 года создал шанс на преодоление «разомкнутости» инновационной системы, при которой российские перспективные компании, получив финансирование на начальных этапах внутри страны, продолжали свою деятельность уже за границей. Но усиливается и «риск сегментации: государственные деньги могут помочь в масштабировании решений внутри страны, но могут не создавать условий для распространения этих решений на смежные отрасли или в другие страны», отмечают авторы представленного вчера исследования «Российская ИКТ-отрасль: ответы на вызовы».

Венера Петрова

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