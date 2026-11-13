МЭА понизило прогноз спроса на нефть на 2026 год до 102,3 млн б/с
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает снижения спроса на нефть в 2026 году на 2,7 млн баррелей в сутки (б/с), до 102,3 млн баррелей б/с, следует из отчета организации. По сравнению с сентябрем (2,6 млн б/c) прогноз снижен на 67 тыс. б/с.
В целом агентство считает, что в четвертом квартале мировой рынок нефти вернется к переизбытку предложения. Аналитики отмечают, что поставки из стран Персидского залива, нарушенные из-за американо-иранского конфликта, восстанавливаются быстрее, чем растет спрос.
В октябре экспорт нефти из региона впервые привел к образованию избытка на рынке. МЭА отмечает, что мировые поставки нефти в октябре выросли на 2,3 млн б/с, до 105,4 млн б/с. Кроме того, за месяц на 2,4 млн б/с выросла добыча нефти в странах ОПЕК+.