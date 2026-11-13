МЭА понизило прогноз спроса на нефть на 2026 год до 102,3 млн б/с

В октябре экспорт нефти из региона впервые привел к образованию избытка на рынке. МЭА отмечает, что мировые поставки нефти в октябре выросли на 2,3 млн б/с, до 105,4 млн б/с. Кроме того, за месяц на 2,4 млн б/с выросла добыча нефти в странах ОПЕК+.