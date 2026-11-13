Песков призвал США и ЕС склонить Украину к реализации миссии в Константиновке

Дмитрий Песков опроверг опасения Украины, что Россия использует миссию в Константиновке для переброски бронетехники. По его словам, эти утверждения «вообще не выдерживают никакой критики», поскольку это можно было бы увидеть со спутника. По поводу возможной ротации российских военных пресс-секретарь отметил, что, если Украина так считает, значит, соглашается, что «мы контролируем Константиновку». Он также напомнил, что подобные миссии позволяют мирным жителям выйти из города и уехать, куда они хотят.