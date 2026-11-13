Песков призвал США и ЕС склонить Украину к реализации миссии в Константиновке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что инициатива Владимира Путина по гуманитарной миссии в Константиновке Донецкой народной республики получит развитие. Господин Песков призвал США и Европу повлиять на Украину для ее проведения.
«Мы надеемся, что... после того, как все детали, связанные с обеспечением безопасности, будут решены, под руководством омбудсменов по правам человека двух стран — России и Украины — и при самом внимательном мониторинге и присутствии средств массовой информации из США, из других стран, из России, эта операция будет проведена»,— сказал господин Песков на брифинге.
Представитель президента добавил, что российские военные готовы к разминированию территорий для эвакуации жителей Константиновки. На это уйдет пять дней, уточнил он.
Дмитрий Песков опроверг опасения Украины, что Россия использует миссию в Константиновке для переброски бронетехники. По его словам, эти утверждения «вообще не выдерживают никакой критики», поскольку это можно было бы увидеть со спутника. По поводу возможной ротации российских военных пресс-секретарь отметил, что, если Украина так считает, значит, соглашается, что «мы контролируем Константиновку». Он также напомнил, что подобные миссии позволяют мирным жителям выйти из города и уехать, куда они хотят.
Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 12 ноября. До этого, в конце октября, российский и украинский омбудсмены Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец проводили аналогичную миссию в Алешках Херсонской области. Часть жителей смогли выехать на территорию России и Украины по своему желанию, а те, кто решил остаться в городе, получили гуманитарную помощь. Операция проходила при посредничестве США. В это время в районе Алешек действовал режим прекращения огня.