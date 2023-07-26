ЦБ пригляделся к Qiwi-кошелькам

Qiwi ограничил снятие наличных и вывод средств в другие банки. Компания сообщила, что временно введет новые правила из-за предписания ЦБ. Снять наличные и вывести деньги с Qiwi-кошельков с помощью системы быстрых платежей теперь нельзя вовсе. На карты и счета других банков можно направить не более 1 тыс. руб. в месяц. При этом клиенты Qiwi все еще могут оплачивать с кошельков ЖКХ, мобильную связь и другие услуги, а также покупки в магазинах. Средства можно также перевести на другие кошельки, например, «ЮMoney», сообщили “Ъ FM” в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

До какого времени будут действовать ограничения, не уточняется. В Qiwi заявили, что претензии, которые возникли у ЦБ к работе банка, «типичны для организаций такого масштаба». Других подробностей нет.

Вполне вероятно, что здесь есть не только вина самой компании, заметил независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Цифровые переводы стали довольно модными в России. И, похоже, речь идет о попытках взять под контроль такие платежи. То, что будут так или иначе мешать цифровым кошелькам, очевидно.

Кроме того, все это делается накануне начала тестирования цифрового рубля на конкретных операциях. Банк России анонсировал, что оно пройдет в августе. Также это еще довольно существенный сигнал, потому что люди, которые пользуются цифровыми кошельками, следят за актуальными новостями, то есть достаточно финансово грамотные. И какие-то ограничения в отношении обычного банка, особенно если это он не очень большой, могут не вызвать столько слухов и опасений.

Возможно, что у Qiwi сложности, но они точно не опасны для Банка России, это не проблемы, например, у системообразующего банка. То есть регулятор может этой ситуацией воспользоваться, в частности, для того, чтобы приучить людей, готовых использовать цифровые расчеты, к цифровому рублю вместо криптовалют».

На этом фоне акции Qiwi в начале торгов снижались на 3,5%, позже падение сократилось до 1,5%. Вероятно, после снятия ограничения существенная часть клиентов будет искать альтернативы, отметил независимый финансовый аналитик Сергей Скатов:

«Не у всех жителей России есть доступ к полноценному банковскому сервису. С другой стороны, как раз инструменты вроде Qiwi-, "Яндекс"-кошелька, денежных переводов и так далее, — это не совсем вотчина ЦБ, поэтому регулятору хотелось бы понимать, что там происходит.

Тем более регулирование в этом направлении отсутствует, а количество финансовых трансакций достаточно высокое. Это действительно порождает какие-то возможные разрывы в отчетности, непонимание остатков, завышенное и заниженное количество оборотов и так далее.

Мы не знаем, что там случилось, но, скорее всего, ситуация связана с чем-то подобным. То есть Банк России, получив отчетность, не понял, что происходит, где деньги, куда они утекают, и ввел ограничения, позволив Qiwi-кошельку совершать только наиболее прозрачные операции, те, которые ЦБ может контролировать.

Вместе с тем в 2020 году Qiwi уже получал предписание от регулятора, и ему был выписан большой штраф примерно за то же самое. Сейчас, видимо, ЦБ хочет навести чуть больше порядка в этом отношении.

Понятно, что Qiwi-кошелек, как правило, заводится не для того, чтобы расплачиваться в интернет-магазинах, а для того, чтобы, в частности, совершать какие-то операции, по которым у других банков возникают вопросы.

Так что популярность Qiwi-кошелька как услуги, скорее всего, резко упадет: люди будут либо искать альтернативы, либо ждать, когда ситуация устаканится».

Платежная сеть Qiwi насчитывает 29 млн пользователей и почти 14 млн активных кошельков. Qiwi-банк в 2022 году вошел в топ-100 надежных банков России по версии Forbes.

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Сабина Адлейба