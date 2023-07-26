Молдавия намерена выслать 18 российских дипломатов

Персонал российского посольства в Кишиневе будет сокращен до 10 дипломатов и 15 технических сотрудников, сообщило Министерство иностранных дел Молдавии. Как уточнил пресс-секретарь молдавского МИДа Игорь Захаров, республика вышлет 18 дипломатов и 27 сотрудников из числа технического персонала посольства России, передает «Sputnik Молдова». Сотрудники посольства должны покинуть страну до 15 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии Николай Попеску

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии Николай Попеску

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным «Ъ», в посольстве РФ работает 37 дипломатов и 34 технических сотрудника. В Молдавском посольстве в России, по данным «Ъ», работает шесть человек.

Министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии Николай Попеску объяснил решение властей сократить число российских дипломатов подозрениями в причастности некоторых из них к шпионажу.

Накануне МИД Молдавии обратил внимание на публикацию интернет-ресурса «Журнал», где сообщалось о «большом количестве антенн» на здании посольства РФ в Кишиневе, которые якобы используются для сбора информации.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала информацию о шпионаже российских дипломатов фантазийным рассказом, который «к реальности не имеет никакого отношения». По ее словам, «ничем не обоснованные и недружественные действия» республики не останутся без ответа.

Лусине Баласян