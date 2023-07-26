Мосгорсуд отправил в СИЗО бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина

Московский городской суд 26 июля изменил меру пресечения на содержание под стражей бывшему заместителю главы Минцифры Максиму Паршину. Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство прокуратуры, которая оспаривала решение Басманного суда о назначении ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Паршин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Максим Паршин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Максиму Паршину вменяют в вину получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК). На заседании Мосгорсуда судья зачитала постановление прокуратуры, в котором говорилось, что господин Паршин «вину не признает и не выражает раскаяния».

На заседании, передает ТАСС, следствие заявило, что Максим Паршин может использовать свое положение «для оказания влияния на свидетелей, в том числе угрожать им». Кроме того, на аресте настаивали в связи с вкладами господина Паршина в иностранным банках, оформленных на его брата, которые он «может использовать для воспрепятствования правосудию».

По данным следствия, взятка была получена от главы ООО «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ) Александра Моносова. Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждал, что Максим Паршин «был взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн» в одном из столичных ресторанов.

Максим Паршин курировал работу Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), отвечающего за выбор «приоритетных проектов в сфере импортозамещения общесистемного и промышленного ПО» и выдачу грантов. 21 июля он был освобожден от должности.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Замминистра отлучают от дома».

Лусине Баласян