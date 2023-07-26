Райффайзенбанк с августа приостановит прием и покупку наличных долларов и евро у физлиц

Райффайзенбанк временно приостановит прием и покупку наличной валюты у физлиц с 1 августа из-за «необходимости эффективно управлять валютной позицией банка». Банк пообещал вернуть эту возможность, «когда ситуация изменится».

С этой же даты банк установит комиссию в 1% при внесении до 200 тыс. руб. в своих кассах. Это должно помочь «оптимизировать нагрузку на кассы». При внесении рублей на валютный счет комиссия не взимается, конвертацию осуществляют по внутреннему курсу банка.

В Райффайзенбанке уточнили, что внесение наличных рублей в банкоматах останется бесплатным и не ограничено по сумме. За одну операцию в банкомате можно внести не более 300 купюр любого номинала. Валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту останутся доступными в мобильном приложении и онлайн-банке.

В конце марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank закрыть свой бизнес в России. По данным Reuters, ЕЦБ настаивает на формировании плана действий по прекращению деятельности банка в стране. Raiffeisen Bank заявил, что изучает варианты будущего своей российской «дочки». С 20 июня Райффайзенбанк начал брать, по сути, заградительную комиссию за зачисление долларов из других банков — 50% от суммы перевода, но не более $500. В банке это объяснили изменившимися рыночными условиями.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Валютные переводы заграждают комиссией».

Лаура Кеффер