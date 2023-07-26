Ярославский СК требует экстрадиции экс-заместителя директора фонда капремонта

Бывшего заместителя директора фонда содействия капремонту Ярославской области Ольгу Исайчеву планируют экстрадировать из-за рубежа в связи с обвинением в мошенничестве. Об этом сообщили в региональном СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Региональный фонд содействия капремонту

Фото: Прокуратура Ярославской области Региональный фонд содействия капремонту

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что следственный комитет возбудил уголовное дело по статье мошенничество при исполнении контракта на замену лифтов в многоквартирных домах Ярославля. Вчера стало известно, что бывший руководитель ярославского фонда капремонта Ольга Исайчева объявлена в федеральный розыск.

Сегодня ярославский СК сообщил, что подозреваемой по делу является бывший заместитель руководителя фонда капремонта, скрывшаяся от следствия в республике Армения.

«Следователем заочно предъявлено обвинение злоумышленнице. По ходатайству следствия судом также заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции обвиняемой на территорию РФ»,— говорится в сообщении СК.

Алла Чижова