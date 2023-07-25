Экс-заместителя директора ярославского фонда капремонта объявили в федеральный розыск

Бывшего заместителя директора регионального фонда капремонта МКД Ярославской области Ольгу Исайчеву объявили в федеральный розыск. Об этом сообщает портал «Ярньюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Региональный фонд содействия капремонту

Фото: Прокуратура Ярославской области Региональный фонд содействия капремонту

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области возбуждено уголовное дело из-за капремонта домов по статье «Мошенничество». Установлено, что подрядчики при ремонте домов не везде исполняли работы по капремонту, хотя деньги за выполненную работу получили.

По данным портала, интерес следствия к Ольге Исайчевой связан с периодом, когда она занимала руководящую должность в фонде капремонта. 15 июня Красноперекопский районный суд Ярославля заочно арестовал Исайчеву по подозрению в мошенничестве. Уголовным розыском УМВД по Ярославской области женщина объявлена в федеральный розыск.

Алла Чижова