Danone списала российские активы на €200 млн

Французская Danone в июле деконсолидировала свои подразделения молочных и растительных продуктов питания в России. Из-за чего около €200 млн будут списаны с баланса компании. Неденежный эффект с учетом валютных курсов оценивается примерно в €500 млн. Об этом говорится в финансовой отчетности (.pdf) за первое полугодие.

Danone в марте 2022 года приостановила инвестиционные проекты в РФ, но обещала сохранить производство молочной продукции и детского питания. 16 июля президент Владимир Путин перевел долю Danone, принадлежащую иностранной компании, во временное управление Росимущества. Под управление Росимущества перешли 83 292 493 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций «Данон Трейд».. «Данон Россия» и ее «дочку», подмосковную «Данон Трейд» возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.

Подробности — в материале «Ъ» «Здравствуйте, я ваше пиво».