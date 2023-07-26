«Ничего хорошего впереди не вырисовывается»

Россия внимательно наблюдает: в среду пройдет заседание в формате Украина—НАТО на уровне полномочных представителей. В центре внимание обстановка в Черном море после прекращения действия зерновой сделки. Российский МИД заявил об угрозе непосредственного вовлечения сил Североатлантического альянса в конфликт. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ожидает никаких серьезных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Никакой четкой информации о том, какие решения может принять Совет Украина—НАТО, на сегодня нет. Кроме того, что это будет второе по счету заседание в только что учрежденном формате взаимодействия Киева и Североатлантического альянса. Первый раз стороны собирались прямо в рамках саммита в Вильнюсе 12 июля. Тогда обсуждали сам факт создания Совета и что президент Владимир Зеленский может в любой момент инициировать его заседание. И вот он воспользовался соответствующей опцией.

Заявленная тема — обстановка в Черном море после разрыва зерновой сделки. Она, как мы видим, серьезно обострилась. Впрочем, хватит ходить вокруг да около. Мы же понимаем, о чем идет речь — о сопровождении судов с продовольствием некой военной миссией НАТО. Некоторые отставные генералы и адмиралы западного мира посоветовали именно так и поступить.

Однако такие решения не может принять консультативный совет. Это мера чрезвычайная, здесь нужно собираться всем составом, запрашивать ООН и так далее и тому подобное, это сродни объявлению войны. Поэтому ничего такого принято не будет. Вернее, призвать можно к чему угодно и даже к такому сценарию. Но вот шансы воплотить все это в жизнь, во что-то конкретное практически равны нулю.

Зачем тогда собираться? Ясно зачем — пощекотать нервы России. Да, это неприятно. Что там ни говори, но по факту Украина установила прямой контакт с НАТО и так потихонечку, помаленечку может туда в итоге и вступить.

Москва выступила с соответствующим заявлением, что следит за развитием событий, есть угроза втягивания военного блока в боевые действия. С высокой долей вероятности будет принято заявление с выражением осуждения и глубокой озабоченности действиями Кремля.

Как неоднократно говорилось ранее, НАТО в его нынешнем виде мало на что способно. Но для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к проблеме, почему бы не собраться? При этом так может показаться, что Москва тоже играет на нервах у Запада. Иначе как можно объяснить все эти тезисы о сдерживание группы «Вагнер», которая рвется в поход на Варшаву? Кстати, реакция уже есть — НАТО активно укрепляется и, видимо, будет укрепляться еще и в Черном море.

Что касается продовольствия, ситуация остается крайне напряженной, но при этом много пишут о неких закулисных переговорах. Возможно, в ближайшие дни что-то прояснится. Гадать нет смысла. Реджеп Тайип Эрдоган — главный бенефициар зерновой сделки — так по большому счету ничего вразумительного на сей счет и не сказал. Это как раз косвенно и подтверждает факт этих самых консультаций через теневых посредников. Потому что если уж выходить в общественное пространство, то с чем-то, а не просто выражать обеспокоенность.

Между тем, если все эти контакты завершатся ничем, турецкий партнер найдет, как выразить свое неудовольствие. Но вряд ли это произойдет вот так вот прямо: может что-то опять сломаться в части логистики российских товаров, или на Босфоре вдруг возникнет пробка. Так что в общем и целом ничего хорошего впереди не вырисовывается. Но, опять же, по традиции остается верить в лучшее, которое когда-нибудь да наступит.

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