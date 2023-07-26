Чистая прибыль Microsoft по итогам финансового года 2022-2023 снизилась на 0,5%

Чистая прибыль Microsoft в 2022-2023 финансовом году, который завершился 30 июня, составила 72,361 млрд, что на 0,5% меньше, чем в предыдущем году, сообщила пресс-служба компании.

Разводненная прибыль Microsoft в пересчете на одну акцию выросла за отчетный период до $9,68 против $9,65 в предыдущем финансовом году. Выручка за год увеличилась почти на 7%, до $211,915 млрд.

Чистая прибыль за четвертый квартал финансового года 2022-2023 выросла на 20% год к году, достигнув $20,081 млрд. Разводненная прибыль Microsoft в пересчете на акцию в четвертом квартале составила $2,69 против $2,23 за аналогичный период предыдущего года. Выручка увеличилась на 8,3%, до $56,189 млрд.

Результаты компании Microsoft за второй квартал 2023 финансового года (завершился 31 декабря 2022 года) оказались слабее прогнозов аналитиков. Так, выручка корпорации по итогам квартала составила $52,75 млрд, что всего на 2% выше показателя за аналогичный период 2021 года. Это самый слабый показатель роста квартальной выручки компании с 2016 года.

Эрдни Кагалтынов