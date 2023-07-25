Президент Буркина-Фасо первым из лидеров стран Африки прибыл в Санкт-Петербург

Делегация Буркина-Фасо во главе с президентом Ибрагимом Траоре прибыла в Санкт-Петербург на саммит Россия—Африка. Его самолет приземлился в аэропорту Пулково, передает ТАСС. Господин Траоре стал первым африканским лидером, прибывшим на мероприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent Bado / Reuters Фото: Vincent Bado / Reuters

Второй саммит Россия—Африка пройдет 27–28 июля в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге. Параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Президент РФ Владимир Путин намерен провести встречи со всеми лидерами стран Африки, которые прибудут в Санкт-Петербург.

Подробнее о целях саммита — в материале «Ъ» «Вы на саммите за чьих будете».

Леонид Уварчев