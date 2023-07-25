Ушаков: Путин намерен встретиться с каждым лидером в рамках «Россия—Африка»

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам о том, что Владимир Путин проведет встречи с президентами ЦАР, Камеруна, Сенегала, ЮАР и Конго в рамках форума «Россия—Африка» в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

28 июля Владимир Путин встретится с президентами Фостен-Арканж Туадерой (ЦАР), Мухаммадом аль-Манфи (Ливия), Полем Бийя (Камерун) и Маки Салем (Сенегал).

29 июля президент проведет встречу с Сирилом Рамафосой (ЮАР), Ибрагимом Траоре (Буркина-Фасо), Бисау Эмбало (Гвинея), Ассими Гоитой (Мали) и Сассу-Нгессо (Конго).

Саммит «Россия—Африка», запланированный на 27–28 июля в Санкт-Петербурге, является продолжением аналогичной встречи в 2019 году и направлен на глобальный диалог между странами Африканского континента и Москвой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что на саммите будет обсуждаться зерновая сделка

Полина Мотызлевская