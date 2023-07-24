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Коммерсантъ FM
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Вы на саммите за чьих будете

Африканские лидеры летят в Санкт-Петербург с мыслями об Украине

Саммит Россия—Африка, запланированный на 27–28 июля в Санкт-Петербурге, по задумке должен стать продолжением аналогичной встречи на высшем уровне в 2019 году и способствовать глобальному диалогу между странами континента и Москвой. Однако конфликт на Украине и последние события вокруг него отчасти сместили фокус повестки. Помимо планов присмотреть сферы, где стороны могли бы нарастить сотрудничество, африканские политики подготовили ряд вопросов к Кремлю, в том числе как долго еще боевые действия в Европе будут сказываться на благополучии их и без того не самых благополучных стран. Москва обещает дать партнерам необходимые разъяснения, а где-то даже компенсировать издержки.

Сопредседатель саммита президент Египета Абдель Фаттах ас-Сиси (слева) и президент России Владимир Путин (второй слева) во время саммита Россия—Африка, 2019 год

Сопредседатель саммита президент Египета Абдель Фаттах ас-Сиси (слева) и президент России Владимир Путин (второй слева) во время саммита Россия—Африка, 2019 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сопредседатель саммита президент Египета Абдель Фаттах ас-Сиси (слева) и президент России Владимир Путин (второй слева) во время саммита Россия—Африка, 2019 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Когда российские власти решили придать отношениям с африканскими странами системный характер, проведя в 2019 году первый саммит Россия—Африка, они явно рассчитывали, что в этом многостороннем диалоге речь будет идти главным образом об активизации сотрудничества в различных сферах. Как отметил президент РФ Владимир Путин в опубликованной в преддверии встречи 27–28 июля статье, связи России с Африкой «имеют прочные, глубокие корни и во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью». В подтверждение этого тезиса российский лидер, как и четыре года назад, напомнил: «Мы последовательно поддерживали африканские народы в их борьбе за освобождение от колониального гнета, оказывали содействие в становлении государственности, в укреплении суверенитета и обороноспособности».

Сейчас же, по мнению президента Путина, «созидательное, доверительное, устремленное в будущее партнерство России и Африки особенно значимо и важно». А потому заданные в 2019 году «стратегические направления взаимодействия» необходимо развивать и в 2023 году. Владимир Путин отметил, что «товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти $18 млрд». «Однако все мы хорошо понимаем, что потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше»,— заверил президент РФ. Тут, правда, стоит напомнить: на саммите четыре года назад российский лидер говорил, что внешнеторговый оборот России с Африкой в 2018 году «составил более $20 млрд», что, впрочем, в каком-то смысле подтверждает тезис, что потенциал торговли выше нынешних показателей.

Тем более что есть и на кого ориентироваться — так, у партнеров по БРИКС Китая и ЮАР товарооборот лишь за первое полугодие 2023 года составил $28,2 млрд, а экспортные и импортные операции КНР со всей Африкой за этот же период составили $140,9 млрд.

Не обошел стороной президент РФ и зерновую сделку, которая была нацелена «на обеспечение глобальной продовольственной безопасности», а в итоге, по его мнению, «была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса». Он заверил африканцев, что черноморская инициатива им не очень помогала, а гуманитарное предназначение стамбульских соглашений с учетом нереализованной российской части договоренностей «потеряло смысл».

«Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай»,— успокоил Владимир Путин собирающихся в Санкт-Петербург гостей.

Как бы то ни было, но, несмотря на широкий список тем для обсуждений, последняя — российско-украинский конфликт и его влияние на страны континента,— похоже, едва ли не больше всего беспокоит африканских политиков и потому может стать одной из ключевых на встрече. Так, министр внутренней торговли и снабжения Египта Али аль-Мосельхи заявил, что в Каире «недовольны выходом России из сделки с ООН по экспорту зерна». А замминистра иностранных дел Кении Корир Синг`Оэй назвал решение Москвы «ударом в спину глобальной продовольственной безопасности, который сильно повлиял на страны Африканского Рога, уже и так пострадавшие от засухи». Между тем и сама Кения столкнулась с массовыми протестами из-за общего роста цен и повышения налогов, а потому дополнительные возможные издержки из-за увеличения стоимости зерна правительству сейчас явно ни к чему. Недовольство выразил и глава МИД Замбии Стэнли Какубо, по мнению которого зерновая сделка была «спасательным кругом для самых нуждающихся стран», а ее прекращение обернется серьезными последствиями.

Египет, кстати, занимал шестое место среди импортеров украинского зерна в рамках черноморской инициативы, закупив 1,6 млн тонн с прошлого июля. Кения шла в середине списка, на 14-м месте, и получила 437,5 тыс. тонн.

Между тем большинство африканских стран молчат и не торопятся с оценками. По мнению экспертов, опрошенных газетой Financial Times, это в том числе может быть связано с желанием напрямую поведать России о своем отношении к развалу черноморской инициативы.

Издание отмечает, что участники саммита наверняка попытаются убедить Москву пересмотреть свое решение и выпустить украинское зерно из черноморских портов. Ведь, как отмечают специалисты, дело не только в том, куда и в каких объемах шла сельхозпродукция из Украины, но еще немаловажно и то, что присутствие ее на мировом рынке так или иначе способствовало снижению цен на этот товар.

Посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров о подготовке саммита с африканскими лидерами

Посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров о подготовке саммита с африканскими лидерами

Молчит и ЮАР, чей президент Сирил Рамафоса несколько месяцев назад выступил с мирной инициативой по украинскому кризису и успел с коллегами из ряда других стран побывать в Москве и Киеве для поиска путей урегулирования конфликта. Тем не менее, по данным Financial Times, господин Рамафоса планирует не просто поговорить о зерновой сделке, но вновь поднять глобальную тему прекращения боевых действий. Среди прочего африканский план предусматривает свободу торговли в Черном море и акцентирует внимание на важности принципов суверенитета и территориальной целостности.

Другими словами, помимо вопросов активизации сотрудничества в Санкт-Петербурге, судя по всему, предстоит и серьезный разговор по главной внешнеполитической проблеме последних полутора лет, напрямую с Африкой не связанной, но все сильнее ее затрагивающей.

Алексей Забродин

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