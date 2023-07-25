Страны Балтии договорились ускорить выход из энергокольца с РФ

Литва, Латвия и Эстония намерены выйти из энергокольца БРЭЛЛ, которое объединяет их с Россией и Белоруссией, не позднее февраля 2025 года. Ранее они планировали сделать это до конца 2025 года. Минэнерго стран Балтии договорились ускорить синхронизацию своих электросетей с Европой на встрече министров в Риге.

Минэнерго Литвы сообщило, что новые сроки будут утверждены правительствами и системными операторами в начале августа. В августе 2024 года операторы оповестят партнеров о выходе из энергокольца. Решение объясняется «изменившейся геополитической ситуацией с безопасностью в регионе».

План выхода из энергокольца БРЭЛЛ был согласован еще в 2018 году, однако после ввода российских войск на Украину было предложено ускорить реализацию плана. Литва хотела сделать это уже в начале 2024 года, но Эстония выступала против. В апреле Литва впервые в истории провела тестовое отключение от российской энергосистемы.

О влиянии выхода стран Балтии из энергокольца — в материале «Ъ» «Калининградскую энергию замкнуло на бизнес».

Леонид Уварчев