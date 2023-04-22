Литва впервые в истории отключилась от российской энергосистемы

Литва провела тестовое отключение от российской энергосистемы и изолированную эксплуатацию собственной системы электроснабжения. Это следует из пресс-релиза литовского оператора энергосети Litgrid.

Испытания проводились с 11 до 21 часа (совпадает с мск). Как отмечает оператор, литовская система электропередачи впервые работала изолированно от российской. Электричество в этот период поставлялось местными электростанциями, а также благодаря импорту из Швеции и Польши, следует из сообщения Litgrid.

Тестирование проходило в рамках подготовки Литвы, Латвии и Эстонии к полному отключению от энергосистем России и Белоруссии. Для этого им необходимо покинуть энергокольцо БРЭЛЛ, осуществляющее синхронный режим энергетических систем упомянутых стран.

Изначально полное отключение планировалось в 2025 году. Литва летом 2022 года предлагала прийти к результату досрочно — уже в 2024 году. Операторы Эстонии и Латвии заявили, что не готовы отключиться от БРЭЛЛ к этому времени.

Лусине Баласян