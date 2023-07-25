Госизмену осудили по-семейному

Курский областной суд отправил в колонию бывших супругов Сидоркиных за государственную измену в пользу Украины и попытку подрыва критической инфраструктуры в приграничных областях России. 50-летнему мужчине назначено 17 лет лишения свободы, а его 41-летней экс-супруге — 13 лет. Сидоркиных задержали в прошлом году по обвинению в передаче украинской разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, а также в приготовлении к взрыву на железной дороге, которую используют российские военные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила о вынесении 25 июля областным судом приговора бывшим супругам Сидоркиным. 50-летний мужчина и 41-летняя женщина обвинялись в сборе и передаче по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности Российской Федерации (ст. 275 УК РФ) и попытке диверсии в составе преступной группы (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Отдельно жителю Курска вменялось незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

«Курский областной суд признал бывших супругов виновными в инкриминируемых деяниях и по совокупности преступлений назначил Сидоркину Р. А. 17 лет лишения свободы с отбыванием 3 лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 450 тыс. руб. и ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, а Сидоркиной Т. А.— 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 350 тыс. руб. и ограничением свободы сроком на 1 год»,— рассказали в суде. Каких-либо иных подробностей о сути обвинения там не дали. Дело рассматривалось с мая этого года коллегиальным составом суда в закрытом режиме.

Расследованием уголовного дела занималось управление ФСБ по Курской области. Источники «Ъ» пояснили, что речь идет о преступлении, о котором ведомство сообщило некоторое время назад.

В начале лета в ФСБ рассказали о задержании двух граждан России — бывших работников предприятия оборонно-промышленного комплекса. В ведомстве их называли агентами Главного управления разведки Минобороны Украины.

По заданию иностранной разведки они передавали «техническую документацию и образцы изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых воздушно-космическими силами Российской Федерации». Бывшие супруги были задержаны в прошлом году.

Помимо участия в шпионаже обвиняемые планировали совершить диверсию. В ФСБ заявляли, что они готовились к подрывам в Белгородской и Курской областях железнодорожных путей, которые используются для снабжения участвующих в специальной военной операции на Украине подразделений вооруженных сил. Преступным планам не удалось сбыться, так как в ходе оперативных мероприятий украинских агентов задержали. У них нашли пластичное взрывчатое вещество массой более 4 кг, четыре взрывателя, конструкторскую документацию, изделия военного назначения и $150 тыс. После задержания их заключили под стражу. По данным ФСБ, они дали признательные показания.

Это не первый приговор за госизмену, вынесенный с начала специальной военной операции в Курской области. За сотрудничество со Службой безопасности Украины в период до 2020 года бывший начальник ОМВД по Золотухинскому району подполковник Дмитрий Борзенков получил 13 лет колонии строгого режима.

Завтра, 26 июля, в Курском облсуде в закрытом режиме начнется рассмотрение дела о попытке незаконного пересечения госграницы и приготовлении к государственной измене.

Сергей Толмачев, Воронеж