Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госизмену осудили по-семейному

Бывшим супругам в Курской области дали длительные сроки

Курский областной суд отправил в колонию бывших супругов Сидоркиных за государственную измену в пользу Украины и попытку подрыва критической инфраструктуры в приграничных областях России. 50-летнему мужчине назначено 17 лет лишения свободы, а его 41-летней экс-супруге — 13 лет. Сидоркиных задержали в прошлом году по обвинению в передаче украинской разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, а также в приготовлении к взрыву на железной дороге, которую используют российские военные.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила о вынесении 25 июля областным судом приговора бывшим супругам Сидоркиным. 50-летний мужчина и 41-летняя женщина обвинялись в сборе и передаче по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности Российской Федерации (ст. 275 УК РФ) и попытке диверсии в составе преступной группы (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Отдельно жителю Курска вменялось незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

«Курский областной суд признал бывших супругов виновными в инкриминируемых деяниях и по совокупности преступлений назначил Сидоркину Р. А. 17 лет лишения свободы с отбыванием 3 лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 450 тыс. руб. и ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, а Сидоркиной Т. А.— 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 350 тыс. руб. и ограничением свободы сроком на 1 год»,— рассказали в суде. Каких-либо иных подробностей о сути обвинения там не дали. Дело рассматривалось с мая этого года коллегиальным составом суда в закрытом режиме.

Расследованием уголовного дела занималось управление ФСБ по Курской области. Источники «Ъ» пояснили, что речь идет о преступлении, о котором ведомство сообщило некоторое время назад.

В начале лета в ФСБ рассказали о задержании двух граждан России — бывших работников предприятия оборонно-промышленного комплекса. В ведомстве их называли агентами Главного управления разведки Минобороны Украины.

По заданию иностранной разведки они передавали «техническую документацию и образцы изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых воздушно-космическими силами Российской Федерации». Бывшие супруги были задержаны в прошлом году.

Помимо участия в шпионаже обвиняемые планировали совершить диверсию. В ФСБ заявляли, что они готовились к подрывам в Белгородской и Курской областях железнодорожных путей, которые используются для снабжения участвующих в специальной военной операции на Украине подразделений вооруженных сил. Преступным планам не удалось сбыться, так как в ходе оперативных мероприятий украинских агентов задержали. У них нашли пластичное взрывчатое вещество массой более 4 кг, четыре взрывателя, конструкторскую документацию, изделия военного назначения и $150 тыс. После задержания их заключили под стражу. По данным ФСБ, они дали признательные показания.

В Тюмени задержали агента украинских спецслужб

Это не первый приговор за госизмену, вынесенный с начала специальной военной операции в Курской области. За сотрудничество со Службой безопасности Украины в период до 2020 года бывший начальник ОМВД по Золотухинскому району подполковник Дмитрий Борзенков получил 13 лет колонии строгого режима.

Завтра, 26 июля, в Курском облсуде в закрытом режиме начнется рассмотрение дела о попытке незаконного пересечения госграницы и приготовлении к государственной измене.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...