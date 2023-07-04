Госизмену пресекли до отъезда на спецоперацию

В Тюмени сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался склонить офицера перейти вместе с вверенным ему подразделением на сторону вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным силовиков, в качестве аргументов он использовал фейки о российских вооруженных силах, а также обещал организовать связь с представителями украинской разведки. За последний год в России было возбуждено несколько уголовных дел по данной статье в отношении граждан, совершавших, по сведениям силовиков, преступления в пользу спецслужб Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФСБ задержала в Тюмени человека, склонявшего российских военных к переходу на сторону ВСУ

Фото: ФСБ ФСБ задержала в Тюмени человека, склонявшего российских военных к переходу на сторону ВСУ

Фото: ФСБ

О проведении операции по задержанию в Тюмени пособника украинских спецслужб Центр общественных связей ФСБ России сообщил сегодня. По данному факту силовиками возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Задержанному грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным ФСБ, обвиняемый склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения специальной военной операции.

Пытаясь убедить военного совершить госизмену, задержанный использовал фейки о российской армии, а также гарантировал организовать российским военнослужащим связь с представителями украинской разведки.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.

С начала года российские спецслужбы несколько раз сообщали о задержании граждан, которые планировали примкнуть к ВСУ и в отношении которых в итоге возбуждались дела о госизмене. В конце июня был задержан 35-летний житель Кабардино-Балкарии, который, по данным силовиков, планировал выехать на Украину через Белоруссию. В мае силовики установили жителя Санкт-Петербурга, который обратился к представителям украинских объединений, чтобы выяснить, как попасть в ВСУ. В итоге ему вынесли предостережение, возбуждать дело не стали. В апреле Ростовский областной суд приговорил уроженца Волгограда Евгения Никифорова к шести с половиной годам за попытку перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

Дела по статье о государственной измене также возбуждают в отношении россиян, которые, по информации силовиков, передавали данные украинским спецслужбам.

Одно из таких дел возбудили на прошлой неделе, 28 июня, в отношении жителя Пензенской области, который, по данным ФСБ, за деньги передавал сотрудникам Службы безопасности Украины данные российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. В апреле в Нижнем Тагиле (Свердловская область) ФСБ задержала супругов, подозреваемых в шпионаже в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Силовики сообщали, что пара за деньги передавала в адрес спецслужб Украины сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против российских вооруженных сил в спецоперации.

Илья Смирнов, Екатеринбург