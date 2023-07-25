В Кремле назвали суверенным правом стран Прибалтики отдать порты под вывоз зерна с Украины

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно через их порты. Он заявил, что это их суверенное право, и для России важно только, чтобы каналы поставок не использовались в военных целях.

«Это суверенное право этих государств и здесь мы вряд ли что-то должны оценивать. Для нас очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях, целях осуществления террористических нападений на нашу территорию и так далее. С этим мы будем продолжать бороться»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Накануне Agence France-Presse сообщило, что власти Литвы предложили Еврокомиссии использовать балтийские порты для экспорта украинского в качестве альтернативы зерновой сделке. По ней украинское зерно вывозилось по Черному морю.

Сегодня министр сельского хозяйства Литвы Кестутис Навицкас сообщил, что его украинский коллега Николай Сольский написал письмо еврокомиссару Валдису Домбровскису с предложением перенести процедуры таможенной очистки и фитосанитарной очистки в порты Прибалтики.

Господин Сольский также попросил предоставить субсидии железнодорожным перевозчикам украинского зерна до европейских портов, отметил Кестутис Навицкас. Он пообещал обсудит эту идею с польским коллегой, так как Варшава пока не приняла решение.

Инициативу начали обсуждать после того, как Россия с 18 июля приостановила участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее условий. МИД РФ считает, что восстановление зерновой сделки без России невозможно.

О последствиях прекращения сделки — в материале «Ъ» «Закрома не задарма».

Лаура Кеффер