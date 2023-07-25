AFP: Литва предложила ЕС экспортировать украинское зерно через Балтику

Власти Литвы предложили Еврокомиссии использовать в качестве альтернативы для экспорта украинского зерна после истечения срока действия зерновой сделки балтийские порты. Об этом сообщает AFP со ссылкой на письмо трех литовских министров, адресованное еврокомиссарам.

«Балтийские порты могли бы служить надежной альтернативой для транзита украинской продукции, в том числе зерна»,— приводит агентство слова руководства Литвы в письме к еврокомиссарам. Власти Литвы допускают, что через балтийские порты можно будет перевозить 25 млн тонн зерна ежегодно.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 18 июля. По словам президента России Владимира Путина, данные в рамках сделки российской стороне обещания не были выполнены. Из-за истечения срока действия сделки Минобороны России объявило, что с 20 июля все суда, следующие в украинские порты, в том числе танкеры для перевозки зерна, будут считаться перевозчиками оружия.

Анастасия Ларина