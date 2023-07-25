Призывникам запретят уезжать из России со дня размещения повестки в реестре

Подлежащим призыву на военную службу гражданам будет запрещено выезжать из России со дня, когда повестку разместят в реестре врученных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки ко второму чтению законопроекта, позволяющему россиянам, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, заключать контракт о пребывании в мобилизационном резерве.

Согласно действующему законодательству, гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку, запрещается выезд из РФ со дня, когда повестка вручена.

В апреле Госдума одобрила закон о едином реестре военнообязанных, приравнивающий электронные повестки к бумажным. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России для получателя. Минцифры говорило, что запустить реестр военнообязанных в полном объеме можно будет не раньше осени.

Подробнее о законе — в публикации «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Лаура Кеффер