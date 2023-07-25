Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РЖД распространили скидку на перевозку машин по РФ на Находку и Уссурийск

РЖД обновила часть тарифов «для привлечения на железную дорогу дополнительных объемов грузов». В частности, скидку в 33,75%, введенную на перевозку по РФ легковых автомобилей в специализированных вагонах с Дальнего Востока, распространили на отправки со станций Находка и Уссурийск.

Кроме того, установлена скидка 21,4% на перевозки в рефконтейнерах по маршруту Селятино (Подмосковье)—Сергели (Узбекистан) через пограничную станцию Канисай, в обратном направлении — через станцию Озинки. Также до конца года предоставят скидку в 50% на перевозки макулатуры в крытых вагонах со станций Красноярской, Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог на станцию Уссурийск.

РЖД с 2013 года имеют право предоставлять скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Верхняя граница скидки составляет 50%. В конце февраля 2023-го РЖД расширили список станций на Дальнем Востоке для скидки 33,75% на перевозки легковых автомобилей в специализированных вагонах.

В 2022 году в РФ через Владивосток было ввезено почти 200 тыс. подержанных машин из стран Азии, что превысило продажи новых Lada на внутреннем рынке. По данным таможенной службы Владивостока, за первое полугодие 2023-го россияне в два раза увеличили импорт японских машин, по сравнению с прошлым годом, до 130 тыс. штук. Почти все они с пробегом. На этом фоне Япония собирается запретить поставки моделей в Россию с объемом двигателя более 1,9 л.

Подробности — в материале «Ъ» «Санкциям командуют право руля».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...