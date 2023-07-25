РЖД распространили скидку на перевозку машин по РФ на Находку и Уссурийск

РЖД обновила часть тарифов «для привлечения на железную дорогу дополнительных объемов грузов». В частности, скидку в 33,75%, введенную на перевозку по РФ легковых автомобилей в специализированных вагонах с Дальнего Востока, распространили на отправки со станций Находка и Уссурийск.

Кроме того, установлена скидка 21,4% на перевозки в рефконтейнерах по маршруту Селятино (Подмосковье)—Сергели (Узбекистан) через пограничную станцию Канисай, в обратном направлении — через станцию Озинки. Также до конца года предоставят скидку в 50% на перевозки макулатуры в крытых вагонах со станций Красноярской, Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог на станцию Уссурийск.

РЖД с 2013 года имеют право предоставлять скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Верхняя граница скидки составляет 50%. В конце февраля 2023-го РЖД расширили список станций на Дальнем Востоке для скидки 33,75% на перевозки легковых автомобилей в специализированных вагонах.

В 2022 году в РФ через Владивосток было ввезено почти 200 тыс. подержанных машин из стран Азии, что превысило продажи новых Lada на внутреннем рынке. По данным таможенной службы Владивостока, за первое полугодие 2023-го россияне в два раза увеличили импорт японских машин, по сравнению с прошлым годом, до 130 тыс. штук. Почти все они с пробегом. На этом фоне Япония собирается запретить поставки моделей в Россию с объемом двигателя более 1,9 л.

Подробности — в материале «Ъ» «Санкциям командуют право руля».

Лаура Кеффер