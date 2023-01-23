Авторынок уезжает в нулевые

В 2022 году в РФ через Владивосток было ввезено почти 200 тыс. подержанных машин, что превысило продажи новых Lada на внутреннем рынке. В основном речь идет о поставках из Японии, хотя аналитики говорят о падении доли этого направления в общем объеме импорта из-за ввоза машин с пробегом из Кореи, а также иномарок через Белоруссию и Казахстан. Эксперты ожидают продолжения роста ввоза подержанных машин и в этом году, так как внутреннее производство вряд ли сможет удовлетворить запросы рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Из данных Дальневосточного таможенного управления ФТС об оформлении транспортных средств следует, что в 2022 году в РФ через Владивосток ввезено 197 тыс. машин с пробегом. Это на 72% больше, чем годом ранее. Основной объем импорта пришелся на японские марки (Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki), но есть и корейские Hyundai и Kia.

В подсчетах учитывались только машины, ввезенные физлицами. Импорт ими подержанных машин из Китая через Владивостокскую таможню «носит единичный характер».

Общие объемы ввоза выше продаж новых Lada за прошлый год (188,6 тыс., по данным АЕБ).

За декабрь импорт через Владивосток увеличился год к году в 2,4 раза, до 26 тыс. автомобилей с пробегом, но пиковым периодом за год стал ноябрь с результатом 28 тыс. штук. За неделю январских праздников таможенные посты оформили более 1,7 тыс. подержанных иномарок.

«Автостат» оценивал общий импорт подержанных машин в РФ в декабре на уровне 38,5 тыс. штук, из которых 62,4% приходилось на поставки из Японии. Второй по популярности канал — Белоруссия (14,1%), следом идет Корея (7,2%). В импорте новых автомобилей (возрастом до трех лет) основная часть поставок в 30,4 тыс. штук приходилась на Китай (63,7%), Казахстан (18,4%), а также Белоруссию (3,8%). Импорт из Японии занял лишь 1,9%, Кореи — 2,5%.

Объемы ввоза через Владивосток пока не побили исторические рекорды — как сообщает местный портал vl.ru, пик ввоза через Приморье приходился на 2008 год, когда импортировалось около полумиллиона машин, а уже в 2009 году, после повышения ввозных пошлин,— всего 80 тыс. автомобилей.

Доля Японии в импорте машин с пробегом до кризиса составляла около 95%, после чего начала размываться поставками из Белоруссии, Казахстана, Кореи и других стран, отмечает Сергей Удалов из «Автостата».

Нынешний уровень около 60%, по его мнению, останется стабильным в ближайшее время. Объемы поставок автомобилей с пробегом, как и относительно новых (до трех лет), в 2023 году будут зависеть от курса рубля, полагает эксперт, причем чувствительность к падению курса будет выше именно в сегменте подержанных машин, в том числе потому, что запас маржинальности по таким операциям меньше, чем при поставках новых автомобилей.

Кроме курсовых разниц будет иметь значение пропускная способность портовых терминалов и логистика, продолжает он, а также таможенные правила. Господин Удалов отмечает, что есть случаи, когда у таможенных органов возникали вопросы к физлицам, ввозившим более одной машины. Схожее уведомление одной из таможен публиковал «Русский автомобиль» — в нем сообщалось, что ввоз физлицом более одного автомобиля в год может рассматриваться как коммерческая деятельность.

В ФТС “Ъ” сказали, что «руководствуются международными и национальными нормами в области таможенного регулирования», в соответствии с которыми товарами для личного пользования являются товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физлиц.

В общем масштабе рынка подержанных машин в России с оборотом около 5 млн автомобилей в год ввоз из Японии составлял в последние месяцы около 6–10%, уточнил Сергей Удалов.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting ожидает, что рост объемов импорта подержанных машин через Владивосток продолжится: «Внутреннее производство полностью спрос не удовлетворит, а снижение покупательной способности будет стимулировать спрос на автомобили с пробегом». Он оценивает общий объем импорта до 250–300 тыс. машин в год. Господин Бабанский соглашается, что в случае колебаний курса пострадает сегмент подержанных машин, однако аналитик не ожидает значительного падения стоимости рубля.

Ольга Никитина