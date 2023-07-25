Российские банки за первое полугодие заработали рекордные 1,7 трлн рублей

Центробанк сообщил, что прибыль российских банков за первое полугодие 2023 года составила 1,7 трлн руб., что стало абсолютным рекордом. Это выше, чем их прибыль за весь 2020 год (1,6 трлн руб.), и соразмерно прибыли за 2019 год (1,7 трлн руб.). Рекорд по годовой прибыли был установлен в 2021 году — 2,36 трлн руб.

Как следует из презентации ЦБ (есть у «Ъ»), в июне чистая прибыль банковского сектора составила 314 млрд руб. Это на 15% выше результата мая (273 млрд руб.). Около половины июньской прибыли составили доходы от валютной переоценки (153 млрд руб.) на фоне ослабления рубля, который за месяц снизился на 7%. Также прибыль поддержали доходы от ценных бумаг (около 30 млрд руб.) и дивиденды от дочерних компаний (порядка 33 млрд руб.). При этом основная прибыль снизилась с 250 млрд руб. в мае до 125 млрд руб. в июне. Количество прибыльных банков в июне выросло до 245 (75% от общего числа) по сравнению с 237 в мае (73%).

Глава ВТБ Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным в июле говорил, что российский банковский сектор работает надежно, а санкции Запада разрушили систему мировой торговли. Сам ВТБ ожидает около 400 млрд руб. чистой прибыли по итогам года. В июне Центробанк возобновил раскрытие отчетностей кредитных организаций.

Подробности — в материале «Ъ» «Отчетность без лишних цифр».

Лаура Кеффер